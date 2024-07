Sędzia napisał do Bodnara, że rezygnuje. "Z uwagi na presję polityczną"

Pismo sędziego Krysztofiuka skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara zamieścił w czwartek w mediach społecznościowych Michał Woś, poseł Suwerennej Polski.

"Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Krysztofiuk, Wiceprezes ds. karnych Sądu Rej. Warszawa-Mokotów (właściwy w sprawach politycznych prowadzonych przez Prokuraturę Krajową, rozstrzygający wnioski o areszt) zrezygnował przez PRESJĘ POLITYCZNĄ" – napisał Woś na platformie X.

Jego zdaniem sprawą powinna zająć się komisja śledcza.

Sędzia Krysztofiuk w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości

17 lipca na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się komunikat z informacją o "odwołaniu prezesów i wiceprezesów Sądów Rejonowych z okręgu właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie". Czytamy w nim, że "wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie sędzia Grzegorz Krysztofiuk 12.07.2024 r. złożył rezygnacje z zajmowanego stanowiska".

Krysztofiuk to doktor nauk prawnych, sędzia orzekający w I i II instancji w sprawach karnych. Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, współautor Komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz Komentarza do Prawa o Prokuraturze i Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Izby Radców Prawnych, adiunkt Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

