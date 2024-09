"Haniebny zamach na ukraińską tożsamość". Sejm przyjął uchwałę

Treść dokumentu, którego projekt przedstawiło Prezydium Sejmu, odczytała wicemarszałek Monika Wielichowska.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie potępia uprowadzenia ukraińskich dzieci w celu ich nielegalnej adopcji i rusyfikacji. Działania podejmowane przez Federację Rosyjską oraz współpracującą z nią Republikę Białorusi stanowią haniebny zamach na ukraińską tożsamość, naruszają Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, jak również Konwencję ONZ o prawach dziecka, której Polska była inicjatorem" – napisali posłowie w dokumencie.

"Uznajemy za nasz obowiązek obronę zapisanych w Konwencji praw, m.in. prawa dziecka do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich opieką, jak również prawa do zachowania tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska i stosunków rodzinnych. Stanowczo sprzeciwiamy się łamaniu międzynarodowych regulacji przez systemowe działania rosyjskich władz, w tym prezydenckie dekrety ułatwiające adopcję dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i nadawanie im rosyjskiego obywatelstwa" – głosi treść uchwały. Jak podkreślił Sejm, "o zbrodniczym charakterze tych działań świadczy wydanie przez Międzynarodowy Trybunat Karny nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i komisarz do spraw praw dzieci Marii Lwowej-Bielowej".

Sejm wzywa do działania

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje od społeczności międzynarodowej egzekucji tej decyzji oraz poczynienia kroków na rzecz ukarania osób winnych zbrodni wojennych dokonanych na narodzie ukraińskim" – podkreślono. Posłowie przypomnieli też, że Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę stoi po stronie ofiar, w tym najbardziej bezbronnych – dzieci, m.in. wspierając małoletnich uchodźców, a także uczestnicząc w pracach Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci.

"Wzywamy społeczność międzynarodową do udziału w tej i innych inicjatywach, mających na celu powrót ukraińskich dzieci do domów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o jak najszybsze zaprzestanie procederu nielegalnych uprowadzeń oraz umożliwienie powrotu ukraińskich dzieci do ich ojczyzny i prawowitych opiekunów" – głosi treść przyjętego w środę dokumentu.

