Niemcy i Turcy pomogą powodzianom. Tusk: Dobro wraca

– Mamy ogromne sygnały, bardzo liczne sygnały, od naszych sojuszników w NATO i partnerów w UE. Ostatnie, które spływają, to sygnały z Turcji, z Republiki Federalnej Niemiec. Szczególnie chcą wysłać zespoły inżynieryjne do odbudowy dróg i mostów. To jest wyraz solidarności, którą Polska zawsze okazywała państwom w potrzebie – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na części jawnej posiedzenia Rady Ministrów.

Tusk: Będziemy korzystać z pomocy

Szef MON poinformował, że od początku operacji Polsce pomagają wojska i piloci oraz personel naziemny Republiki Czeskiej. – My pomagamy Czechom, nasi saperzy oceniali sytuację koło Ostrawy. Piloci czescy wraz z obsługą naziemną pomagają w bardzo ważnych misjach, chociażby uszczelnienia wałów i zrzucania big-bagów – kontynuował.

Te doniesienia skomentował premier Donald Tusk. – Dobro wraca w różnych sytuacjach i postaci. Pomagaliśmy Turkom, tam zbudowaliśmy ostatnio szpital, jeśli dobrze pamiętam. Pomagaliśmy Szwedom nie tak dawno, Grekom przy pożarach lasów. Dzisiaj Szwedzi wysyłają nam osuszacze, Turcy chcą budować most, Niemcy chcą budować mosty. Na pewno będziemy korzystać z tych ofert pomocy wszędzie tam, gdzie to będzie przydatne – zadeklarował szef rządu.

Rządowa pomoc dla powodzian

Rząd wprowadził na części zalanych terenów województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego stan klęski żywiołowej. Zabezpieczył również 2 mld złotych w budżecie na pomoc powodzianom.

Rząd zapowiedział już program pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Według zapewnień premiera poszkodowani przez żywioł będą mogli także liczyć na pomoc w wysokości do 100 tys. zł w przypadku odbudowy mieszkania i do 200 tys. w przypadku budynków mieszkalnych.

– Każdy może liczyć na 10 tysięcy bezzwrotnej pomocy właściwie natychmiast, po złożeniu wniosku, 100 tysięcy na remont mieszkania i 200 tysięcy na remont domu. To jest bezzwrotna pomoc, która może być uruchomiona bardzo, bardzo szybko – powiedział Cezary Tomczyk.

Z kolei minister Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że na pomoc powodzianom rząd planuje przeznaczyć kilkanaście miliardów złotych.

