CBA w domu byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja

Jak dowiedzieli się dziennikarze rozgłośni, po godz. 6.00 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do domu byłego szefa policji Zbigniewa Maja w Kaliszu.

RMF FM twierdzi, że po zakończeniu czynności w domu Maja, zostanie on przewieziony do Rzeszowa. Tam ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Mają one dotyczyć okresu, w którym pełnił on funkcję komendanta głównego policji. Chodzi o przekroczenie uprawnień.

Zbigniew Maja był komendantem głównym policji w okresie od grudnia 2015 roku do lutego 2016 r.