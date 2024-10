Nowa minister w rządzie Tuska. To była wiceprezydent Warszawy

Informację o zmianie w rządzie Donalda Tuska przekazała w środowym komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

Adriana Porowska dołącza do rządu. Prezydent wręczył nominację

"Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 16 października 2024 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów z dniem 16 października 2024 r:

– odwołał Panią Agnieszkę Buczyńską ze składu Rady Ministrów z urzędu Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego



– powołał Panią Adrianę Porowską w skład Rady Ministrów na urząd Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego"

– czytamy.

O tym, że Adriana Porowska zastąpi Agnieszkę Buczyńską było wiadomo od ubiegłego tygodnia. Początkowe ustalenia w tej sprawie opublikowała Polska Agencja Prasowa. Następnie oficjalnie potwierdziła je Polska 2050.

"Społeczniczka, wiceprezydent Warszawy Adriana Porowska dołącza do rządu Koalicji 15 października. W roli ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego zastąpi Agnieszkę Buczyńską. Agnieszka – dziękujemy za Twoją pracę w rządzie i trzymamy kciuki za szybki powrót do pełni zdrowia. Adriana – powodzenia! Przed Tobą mnóstwo pracy na czele z aktualizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Do przodu – na pokolenia, nie kadencję!" – napisano w partyjnym komunikacie.

Kim jest Agnieszka Porowska?

Adriana Porowska była odpowiedzialna w stołecznym ratuszu za sprawy społeczne, komunikację społeczną oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Od lat zajmuje się osobami wykluczonymi, w tym tymi pozostającymi w kryzysie bezdomności. Jest prezesem Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, a także doradcą lidera Polski 2050 i marszałka Sejmu Szymona Hołowni w zakresie polityki społecznej.

