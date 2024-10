Jest kandydat PO na prezydenta. "Władze partii podjęły decyzję"

O decyzji, jaka miała zapaść we władzach Platformy Obywatelskiej informuje w sobotę RMF FM.

RMF FM: Rafał Trzaskowski kandydatem PO na prezydenta RP

Według ustaleń rozgłośni, to Rafał Trzaskowski zostanie ogłoszony kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Polski. Jak zapowiadał premier, a jednocześnie lider PO Donald Tusk, nastąpi to 7 grudnia. To właśnie wtedy obecny prezydent Warszawy ma wyruszyć w kampanijną trasę.

"Kto będzie naszym kandydatem w wyborach prezydenckich? Tę decyzję ogłosimy 7 grudnia, na Śląsku. Będzie to ktoś, kto, po pierwsze, nadaje się najlepiej na ten urząd, po drugie – ma największe szanse na wygranie, po trzecie – nie będę to ja. Naprawdę!" – pisał w środę na platformie X Donald Tusk.

Dlaczego nie Radosław Sikorski?

W ostatnim czasie media wskazywały, że kandydatura Trzaskowskiego wcale nie jest przesądzona. W grze na poważnie miała bowiem pojawić się potencjalna kandydatura Radosława Sikorskiego. Dlaczego zatem ostatecznie to nie na niego padł wybór? Powodem miał być, wedle ustaleń RMF FM, zbyt duży elektorat negatywny szefa MSZ.

"Ciężko będzie mu zdobyć wyborców środka i lewicy. To bowiem polityk prezentujący raczej konserwatywne podejście do wartości, a do tego o – delikatnie mówiąc – bardzo wyrazistych i zwięźle komunikowanych poglądach. Sikorski nie stronił od mocnego atakowania rywali – i to może działać na jego niekorzyść" – czytamy. Potwierdzeniem tego mają być sondaże. Zarówno te prezentowane publicznie, jak i te zalecane przez partię.

Przypomnijmy, że obecnie jedynym oficjalnym kandydatem na prezydenta jest Sławomir Mentzen z Konfederacji. Kandydata Prawa i Sprawiedliwości mamy poznać do 11 listopada. W piątek formacja Jarosława Kaczyńskiego ogłosiła, że ostatecznie zrezygnowała z pomysłu organizacji prawyborów.

Czytaj też:

"Zamiast tego kolęduje po kraju". Żukowska uderza w TrzaskowskiegoCzytaj też:

Zwrot akcji ws. prawyborów. PiS podjęło decyzjęCzytaj też:

Wewnętrzna walka w KO. "Poczuł polityczną krew"