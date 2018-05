Trzaskowski: CPK niepotrzebny, bo powstaje lotnisko w Berlinie

Kandydatowi Platformy Obywatelskiej budowa CPK nie podoba się z kilku przyczyn. Co ciekawe, jedną z nich jest planowana budowa lotniska...w Berlinie. Chodzi o port lotniczy im. Willy'ego Brandta. Jak podaje "Deutsche Welle", "(...) Budowa lotniska rozpoczęła się w 2006 roku. Pierwsze samoloty rejsowe miały z niego wystartować na jesieni 2011 r. Tymczasem mamy zimę roku 2017 (artykuł opublikowano 12 grudnia 2017 – red.) i wciąż nie wiadomo, kiedy ten nowy port lotniczy Berlina, trzeci co do wielkości w Niemczech po Frankfurcie nad Menem i Monachium, zostanie otwarty".

I właśnie w kontekście tej inwestycji wypowiedział się Rafał Trzaskowski. Polityk stwierdził: "Mamy gigantomanię PMM, który proponuje lotnisko w szczerym polu. W Berlinie udało się po latach, i będziemy mieli lotnisko (...) no trudno będzie z nim konkurować. Mamy Okęcie, mamy lotnisko w Modlinie, i to absolutnie Warszawie wystarczy". Wypowiedź padła podczas jednego ze spotkań z warszawiakami na słynnej już "niebieskiej ławce Trzaskowskiego".

