Jakie wina serwuje się w MSZ? Sikorski odpowiada Bocheńskiemu

– Chcę powiedzieć coś, co zawsze mi leży na sercu. Dlatego, że ja jestem tak bardzo dumny z polskiej żywności, z naszej rewelacyjnej gęsiny. Dlaczego cały świat miałby jej nie poznać? Dlaczego nie miałby poznać polskich serów? Dlaczego nie miałby poznać pomidorów, które po prostu mają smak? Nie miałby poznać polskich malin? A nie ma słodszych nigdzie na świecie. Nie miałby poznać dobrego polskiego piwa? Albo, uwaga, białego wina, które jest coraz lepsze i może konkurować z winem francuskim – przekonywał w sobotę, podczas konwencji w Gliwicach, kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Nawiązując do tych słów, europoseł PiS Tobiasz Bocheński zarzucił politykom PO niespójność. – Polskie wina były serwowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Zagraniczni dyplomaci dostawali je nie wiedząc, że są polskie. Gdy się dowiadywali byli w szoku, bo Polska nie kojarzy się z dobrym winem. Jak tylko przyszedł Radosław Sikorski, to polskie wina wyrzucono – mówił na antenie TV Republika. Polityk zarzucił też Sikorskiemu, że wymienił polskie wina na te "z francuską etykietą", ponieważ "jest to rząd zakompleksiony i nie patrzy na jakość".

Jakie wina serwuje MSZ?

Wypowiedź eurodeputowanego skomentował rzecznik MSZ. Na platformie X napisał, że "informacje o wyrzuceniu polskich win z MSZ głoszone przez p. Tomasza Bocheńskiego w TV "Republika" są kłamstwem". Dodano, jakie aktualnie polskie wina "podaje" MSZ. Na liście znalazły się trunki ze szczepów: Emilia, Hibera, Inspiro Volcano, Chardonnay, Solaris, Riesling, Valmus, pochodzące z winnic: Turnau, Płochoccy, Słoneczny Zakątek, Drzewce.

Głos w sprawie zabrał też sam Sikorski. Podkreślił: Kategorycznie odrzucam oskarżenie opozycji o brak patriotyzmu viticulturalnego w MSZ pod moim kierownictwem". "Goście zagraniczni doceniają świetne polskie wina. Na przykład minister SZ Ukrainy w dniu 25 listopada spożywał Riesling z winnicy Majątek Drzewce rocznik 2022" – poinformował.

