Sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS zyskuje, SLD wyprzedza Kukiz'15

Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość poprawiło swój wynik w stosunku do sondażu z maja o 1,8 punktów proc. Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 27,9 proc. ankietowanych. Oznacza to, że główna partia opozycyjna odnotowała wzrost poparcia o 0,8 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium należy do SLD, który, choć zanotował spadek o 0,4 pkt. proc., wyprzedził Kukiz'15 i może obecnie liczyć na 8,6 proc. poparcia.

Wynik ruchu Pawła Kukiza pogorszył się z kolei o 2,1 proc. – obecnie poparcie dla tej formacji deklaruje 8,3. proc. Polaków. Swoją reprezentację w Sejmie miałoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy cieszą się poparciem na 5,4 proc. To spadek o 0,8 pkt. proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Nowoczesna – 4,2 proc. (+1,3), partia Razem – 2,9 (+0,8), Wolność – 1,9 proc. (-0,9).

Podział mandatów

Przeliczenie poparcia na mandaty wykonał politolog Marcin Palade.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-14 czerwca 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały na jaką partię będą głosować. Sondaż wykonała pracownia Estymator.