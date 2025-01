Senyszyn wystartuje w wyborach. "Polska potrzebuje prezydentki"

Informację o starcie ekonomistka ogłosiła w mediach społecznościowych. "Kochani, Polska potrzebuje prezydentki" – oznajmiła.

"Kobiety, która zapewni wszystkim obywatelkom i obywatelom pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt, pogodzi zwaśnionych, będzie podejmować decyzje, mając na względzie dobro Ojczyzny, a nie partyjny interes. Kobiety silnej, odważnej, niezależnej, która nikomu się nie kłania i nie będzie niczyim długopisem. Profesorki ekonomii, która rozumie, w jaki sposób to, co podpisuje, wpłynie na życie Polek i Polaków" – napisała prof. Senyszyn.

Polityk podkreśliła, że jako "przez całe życie – jako naukowczyni, nauczycielka akademicka, aktywistka i polityczka" uczy "przestrzegania praw człowieka, tolerancji, równości, szacunku dla ludzi i zwierząt; buduję Polskę otwartą i sprawiedliwą dla wszystkich bez wyjątku obywatelek i obywateli".

Joanna Senyszyn zaznacza, że przez 50 lat pracy akademickiej wykształciła tysiące studentów, którzy "działają na rzecz tych wartości". Była posłanka PPSS zwróciła się o pomoc w zbieraniu przepisów, których potrzeba 100 tys., by formalnie wystartować w wyborach i stać się oficjalnym kandydatem. "Ponieważ w dzisiejszych czasach najcenniejszym towarem jest informacja, już nawet każde udostępnienie moich postów przybliża sukces" – czytamy. "Wybierzmy wspólnie lepszą przyszłość" – zakończyła prof. Senyszyn.

Kim jest Joanna Senyszyn?

Senyszyn jest związana z lewicą. W latach 1975–1990 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1980 wstąpiła do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", ale opuściła go w 1995 r.

Przypomnijmy, że 75-letnia Joanna Senyszyn ogłosiła zamiar kandydowania w wyborach w 2023 roku do Senatu w jednym z okręgów warszawskich – nie została jednak zarejestrowana z uwagi na niewystarczającą liczbę podpisów poparcia pod jej kandydaturą.

