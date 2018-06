NSA oddalił skargę Ministerstwa Edukacji. Zalewska musi ujawnić nazwiska ekspertów

Minister Anna Zalewska tłumaczyła, że nazwiska ekspertów są jawne, tylko po prostu nie są udostępniane na stronach internetowych, bo taka była ich wola. – To są osoby zaangażowane w życie publiczne i oceniajmy podstawy programowe, oceniajmy, w jaki sposób one odpowiadają temu, co ważne dla dziecka w XXI wieku – tłumaczyła szefowa resortu edukacji.

Przypomnijmy, że zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie istnieją jakiekolwiek racjonalne przesłanki, które uzasadniałyby konieczność utajniania nazwisk osób, które "mają wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym". Innego zdania było kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, które postanowiło złożyć skargę kasacyjną do NSA. Ten jednak przychylił się do poprzedniego wyroku, uznając zachowanie anonimowości twórców podstaw programowych za bezzasadny.

Odtajnienia nazwisk domagały się m.in. Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. "Skoro reforma edukacji została przygotowana należycie, to autorzy podstaw programowych sami powinni chcieć zaistnieć w debacie publicznej pod własnym imieniem i nazwiskiem. Tymczasem MEN starał się chronić ich prywatność. Wszelkie działania na rzecz resortu edukacji za które płacą podatnicy, należą do sfery publicznej a nie prywatnej. Efekty pracy "chronionych" ekspertów, mają istotny wpływ na jakość funkcjonowania polskiej szkoły. Jako obywatele i obywatelki, nauczyciele i rodzice po prostu mamy prawo wiedzieć, kto przygotował podstawy programowe" – czytamy w komentarzu Fundacji zamieszczonym na portalu społecznościowym.