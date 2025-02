Tusk zapowiada dodatek pieniężny dla policjantów

– Osoby ratujące życie i niosące pomoc – będące na służbie 24 godziny na dobę, które są zawsze gotowe do działania – muszą być bezdyskusyjnie szanowane przez wszystkich. Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, jak znaleźć środki, by służba w policji, straży pożarnej czy straży granicznej nie była traktowana jako służba drugiej kategorii, także pod względem wynagrodzeń i statusu materialnego funkcjonariuszy – powiedział premier Donald Tusk podczas briefingu prasowego.

– Wspólnie z ministrem, po konsultacjach z policjantami i związkami zawodowymi, wypracowaliśmy rozwiązanie, które w krótkim czasie może znacząco poprawić sytuację materialną funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Kluczowym krokiem jest zrównanie ich statusu w zakresie dodatków mieszkaniowych ze statusem żołnierzy Wojska Polskiego – przekazał Tusk.

Jak wskazał premier, dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy służb mundurowych będzie wynosił od 900 do 1800 zł.

Tusk: To dzięki Policji

– Będziemy kontynuowali wielki program modernizacji Policji. Aktualny kończy się w tym roku, ale będę dzisiaj rozmawiał z ministrem finansów, aby już w przyszłorocznym budżecie można było rozpocząć kolejny wielomiliardowy program. Chcę podkreślić, że w tym bardzo trudnym czasie, to dzięki Policji Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie – podkreślił szef rządu.

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak przekonywał z kolei, że "bezpieczeństwo jest priorytetem rządu pana premiera Donalda Tuska". – Ma to praktyczny wyraz w tym, że tegoroczny budżet MSWiA jest rekordowy, ale też i tegoroczny budżet policji przekracza po raz pierwszy w historii 20 mld zł. To jest też efekt decyzji premiera o dodatkowym miliardzie złotych. Dzisiejsze decyzje, zwłaszcza dotycząca dodatku mieszkaniowego, nie waham się tego powiedzieć, ma charakter historyczny. To jest tradycyjny postulat służb MSWiA, żeby ten dodatek mieszkaniowy mógł funkcjonować tak jak w wojsku – przekazał szef MSWiA.

