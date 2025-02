Śledztwo w sprawie zamachu stanu. Bodnar zabiera głos

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował w środę, że zastępca prokuratora generalnego prok. Michał Ostrowski po jego zawiadomieniu wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

Bodnar: Wierni żołnierze Ziobry realizują konkretne zadania

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar pytany o tę sprawę powiedział dziennikarzom w Brukseli, że "wierni żołnierze Zbigniewa Ziobry, czyli Bogdan Święczkowski oraz pan Michał Ostrowski, realizują bardzo konkretne polityczne zadania".

– Nic nie zatrzyma prokuratury przed działaniami na rzecz obywateli, przed odpowiedzialnością na rzecz społeczeństwa i przed rozliczaniem tych wszystkich nieprawidłowości, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat – oświadczył.

Pytany, jakie podejmie kroki w związku ze wszczętym śledztwem, szef resortu odpowiedział, że najpierw chce zapoznać się z wnioskiem. Zwrócił uwagę, że nie powinien o tak poważnych zawiadomieniach dowiadywać się z mediów.

– Powinno mi to być przedstawione, a na razie jedyne, co dostałem, to bardzo skromne jednolinijkowe pismo od pana Ostrowskiego – stwierdził Bodnar.

Śledztwo ws. zamachu stanu

Zdaniem Święczkowskiego przestępstwo "zamachu stanu" polega na tym, że członkowie rządu, część sędziów i prokuratorów "działają w zorganizowanej grupie przestępczej, i w krótkich odstępach czasu (...) mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego".

Prok. Michał Ostrowski, który wszczął śledztwo w tej sprawie, piastuje funkcję zastępcy prokuratora generalnego od listopada 2023 r. Został powołany na to stanowisko przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.

Czytaj też:

"To mój obowiązek". Prok. Ostrowski wszczął śledztwo ws. zamachu stanu