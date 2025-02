Były minister nie stracił immunitetu. Hołownia skreślił punkt z porządku obrad

W grudniu prokurator generalny Adam Bodnar skierował trzy wnioski o uchylenie immunitetów. Dwa dotyczyły posłów Krzysztofa Szczuckiego (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego (Wolni Republikanie), a trzeci – eurodeputowanego PiS Daniela Obajtka.

Prokuratura Krajowa, odnosząc się do spraw Ardanowskiego i Szczuckiego, wskazała, że z uwagi na chroniący ich immunitet parlamentarny, "wyrażenie zgody przez Sejm RP na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej za czyn ścigany z oskarżenia publicznego warunkuje możliwość przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa opisanego we wniosku i wykonania innych czynności procesowych z jego udziałem".

Ardanowski: Nowej władzy nie podoba się moja działalność

Wniosek o uchylenie immunitetu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu został złożony w celu postawienia mu przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie zarzutu niedopełnienia obowiązków ministra rolnictwa w związku z nadzorem nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Według śledczych, polityk przekroczył uprawnienia w celu uzyskania korzyści majątkowej.

– To się pewnie wiąże z moją aktywnością polityczną, nic się nie dzieje bez przyczyny. Widocznie obecnej władzy nie podoba się nowe organizowanie prawicy, tworzenie nowego bytu politycznego, który mógłby być ważnym elementem odzyskania przez prawicę władzy – skomentował polityk w rozmowie na kanale "Do Rzeczy" na YouTube.

Głosowanie przełożone na wniosek Koalicji Obywatelskiej

Sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu Ardanowskiemu. W czwartek Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem komisji. Następnie miało się odbyć głosowanie.

Po krótkiej przerwie marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjął decyzję o skreśleniu z bloku głosowań głosowania nad sprawozdaniem komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych w sprawie wniosku zastępcy Prokuratora Regionalnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzone na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

W trakcie rozmowy z dziennikarzami Hołownia przekazał, że wniosek o odroczenie głosowania zgłosił klub Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Ardanowskiego, punkt "spadł" z porządku obrad, bowiem większość posłów jest przeciwna uchyleniu mu immunitetu.

Jan Krzysztof Ardanowski był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2018-2020.

Czytaj też:

Poseł PiS zrzekł się immunitetu. Uprzedził prokuraturęCzytaj też:

"Już dawno udowodnił, że wstydu nie ma". Obajtek reaguje na decyzję Bodnara