14 lutego nowe święto państwowe w Polsce. Andrzej Duda podpisał ustawę

Uroczystość podpisania ustawy odbyła się w czwartek w Pałacu Prezydenckim. Nowe święto państwowe będzie obchodzone 14 lutego, w rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Największa podziemna armia w Europie

– To będzie dzień tych, którzy tutaj na terenie Polski, w konspiracji, pod okupacją niemiecką, walczyli o wolną, suwerenną Polskę – podkreślił Andrzej Duda.

– To krótka, a jakże istotna ustawa, ustanawiająca święto dla nas wszystkich, dla Rzeczypospolitej Polskiej, które powinno istnieć od dawna. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogłem ją podpisać – mówił prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że 27 września 1939 roku została powołana Służba Zwycięstwu Polsce, która w 1940 roku została zamieniona w Związek Walki Zbrojnej po to, żeby 14 lutego 1942 roku rozkazem gen. Władysława Sikorskiego zostać przekształcona ostatecznie w Armię Krajową. – To dlatego ten dzień został ustanowiony 14 lutego i każdego roku wtedy będzie obchodzony – powiedział Prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że Armia Krajowa była największą podziemną formacją zbrojną okupowanej przez Niemców Europy, która przeciwko Niemcom walczyła, "ale była też prawdopodobnie największą podziemną formacją zbrojną w dziejach świata". – Na początku było to 100 tysięcy żołnierzy, ale w 1944 roku – 480 tysięcy, z których około 100 tysięcy zostało w czasie II wojny światowej zabitych i zamordowanych – przypomniał.

Prezydent apeluje do kombatantów

Prezydent podziękował posłom i senatorom za jednogłośne uchwalenie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

– Dziękuję kombatantom, weteranom za przybycie na tę uroczystość. Cieszę się, że to święto upamiętniające bohaterów zostaje ustanowione jeszcze w ich obecności – zaznaczył Duda.

– Dziękuję za Waszą służbę dla ojczyzny nie tylko w tamtych czarnych czasach, kiedy Polski nie było na mapie, kiedy walczyliście ryzykując życiem, ale także później, kiedy dawaliście świadectwo, pokazując swoją postawą, co to znaczy być prawdziwym Polakiem, patriotą, co to znaczy kochać ojczyznę. Mówicie o tym młodzieży, która jest najważniejsza dla trwania Rzeczypospolitej, dla jej przyszłości – apelował.

W uroczystości wzięli udział: pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda, szef KPRP Małgorzata Paprocka, szef BBN Dariusz Łukowski i minister KPRP Katarzyna Pawlak–Mucha.

Czytaj też:

Odnaleziono krzyże z Kopca Powstania Warszawskiego. Były w magazynie zieleniCzytaj też:

Ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Kombatanci domagają się pilnej interwencji władz RP