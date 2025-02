Rusofobia nas ogranicza

Jeśliby wskazać jedno miejsce na świecie, gdzie Polak mógłby odczuwać szczególną dumę z dziejów swojego narodu, to byłby to plac Czerwony w Moskwie. To właśnie tam znajduje się charakterystyczny pomnik Minina i Pożarskiego upamiętniający powstanie przeciwko polskim okupantom Moskwy w roku 1612. W miejscu tym każdy Polak może sobie uświadomić, że jego kraj nie tylko prowadził zaczepne wojny z Rosją, rywalizując z nią jak równy z równym, lecz także niekiedy wręcz odnosił przewagę.