Ambasador USA o noweli IPN: Zmiany pomogą Polsce w relacjach ze światem

– Zmiany w ustawie o IPN przyjęliśmy z zadowoleniem. Myślę, że upewnią one ludzi, że wolność słowa i wolność mediów to najlepszy sposób komunikowania się ze światem w kwestii obaw Polski o wizerunek za granicą – stwierdził dyplomata w rozmowie z Marcinem Makowskim (także publicystą "Do Rzeczy"). Jak podkreślił, USA popierają polskie prawo do ochrony dobrego imienia. – Problematyczna była dla nas jedynie metoda przyjęta w ustawie jako środek realizacji tego celu. Myślę, że ostatnie zmiany pomogą Polsce w relacjach ze światem zewnętrznym – zaznaczył Jones.

Ambasador USA w Polsce zapewnia, że relacje polsko-amerykańskie są silne, a przedstawiciele rządów spotykają się na różnych szczeblach: –Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się niedawno z sekretarzem stanu Mike’m Pompeo. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem. Myślę, że nie ma żadnej kwestii, że zarówno w Waszyngtonie jak i w całych Stanach Zjednoczonych, kroki podjęte przez polski rząd, upewniły ludzi, że wolność słowa, wolność mediów i swoboda badań naukowych są cenionymi i szanowanymi wartościami w Polsce.

– Z radością świętujemy te sto lat niepodległości razem z Polską, ponieważ czujemy, że jej historia jest również częścią historii Stanów Zjednoczonych. Bardzo rozwinęliśmy współpracę w zakresie bezpieczeństwa z rozlokowaniem amerykańskich sił zbrojnych i kooperację w przemyśle obronnym. Handel między naszymi krajami również rośnie – bardziej niż w latach poprzednich – powiedział Paul W. Jones, zapytany o 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.