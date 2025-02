Migranci w Polsce? "MSWiA przygotowuje szkolenia"

Niemieckie władze przyspieszają przesyłanie do Polski nielegalnych imigrantów. W tym celu w Eisenhuettenstadt przy granicy z Polską powstało tzw. Centrum Dublińskie. Od początku marca nielegalni imigranci z ośrodka zaczną trafiać do Polski.

PiS chce referendum ws. paktu migracyjnego

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej podkreślił, że jego ugrupowanie dąży do przeprowadzenia referendum ws. odrzucenia paktu migracyjnego.

Polityk zaapelował o składanie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o organizację takiego głosowania.

– Przypomnę, po raz pierwszy takie referendum zostało przeprowadzone jesienią 2023 roku. Wtedy Donald Tusk uroczyście takie referendum unieważniał. Dlaczego to zrobił? Otóż dlatego, żeby dziś nie mieć związanych rąk, żeby dziś móc przyjmować nielegalnych migrantów przerzucanych z Niemiec – powiedział Błaszczak.

Błaszczak: Rząd Tuska co innego mówi, a co innego robi

Były minister obrony narodowej zwrócił uwagę na niekonsekwencję rządu Donalda Tuska ws. migracji.

– Co innego mówi sam Donald Tusk zaprzeczając. Rzekomo nie chce przyjmować migrantów, ale praktyka jest zupełnie inna, odbiega od deklaracji, które podaje publicznie. Słyszymy ze strony niemieckiej, że rząd Republiki Federalnej Niemiec jest zdeterminowany, żeby podrzucać do Polski migrantów, utworzyli obozowisko dla migrantów przy Odrze, a więc przy granicy z Polską podrzucają do Polski migrantów – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Polityk zwrócił uwagę na podjęcie konkretnych działań w tej sprawie przez resort spraw wewnętrznych i administracji.

– MSWiA przygotowuje szkolenia. Na te szkolenia wzywa samorządowców, wzywa starostów i poleca w ramach tych szkoleń starostom zorganizowanie przyjęcia po 200 migrantów z Bliskiego Wschodu w powiatach. Tak wygląda praktyka rządu Donalda Tuska: co innego mówią, co innego robią – powiedział poseł PiS.

