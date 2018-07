I Prezes SN Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli Małgorzata Gersdorf (dotychczas I Prezes Sądu Najwyższego) oraz Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józef Iwulski i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Marek Zirk-Sadowski. Rozmowa dotyczyła przyszłości w zarządzaniu SN i NSA w związku ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ustawa o SN jest obowiązującym aktem prawnym

– Prezydent jednoznacznie poinformował o tym (podczas spotkania - red), co wynika wprost z treści obowiązującego systemu prawnego, że ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, jest oczywiście obowiązującym aktem prawnym – mówił wiceszef Kancelarii Prezydenta po zakończeniu spotkania w Pałacu Prezydenckim.

– Jest aktem prawnym co do którego przysługuje domniemanie zgodności z konstytucją. Co więcej, żaden podmiot nie zwrócił się z wnioskiem do TK o zbadanie konstytucyjności tej ustawy. Nie ulega dla pana prezydenta żadnej wątpliwości, że ustawa obowiązuje, jest elementem obowiązującego w Polsce systemu prawnego – dodał Paweł Mucha.

Małgorzata Gersdorf odchodzi

Jak tłumaczył dalej Paweł Mucha, w związku z wejściem w życie tej ustawy, w stan spoczynku przechodzi "na skutek własnej (...) decyzji (...) także pani I Prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gersdorf".

– Jeżeli pani sędzia spełnia te warunki określone ustawą, a nie ulega żadnej wątpliwości, że spełnia, przechodzi ona w stan spoczynku z mocy prawa. Tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że jedyna kwestia, jaka potencjalnie się pojawia, to wyłonienie osoby do pełnienia obowiązków I Prezesa do czasu powołania nowego IPSN – dodał Mucha.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta poinformował także, że wolą prezydenta było to, by sędzia Józef Iwulski od jutra wykonywał funkcje I prezesa SN. –Pan prezydent wskazuje że ktoś, kto nie jest sędzią w stanie czynnym, nie może pełnić funkcji I prezesa SN. Pan prezydent zaproponował, żeby funkcję tymczasowego prezesa pełnił najstarszy sędzia. Było wolą pana prezydenta, by sędzia Iwulski pełnił tę funkcję. Sędzia Iwulski to osoba, do której zaufanie ma pan prezydent o środowisko sędziowskie – tłumaczył Mucha.

Spór o I prezes SN

Zgodnie z konstytucją, kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa sześć lat, co oznacza, że prof. Małgorzata Gersdorf powinna zostać na tym stanowisku do 2020 roku. Sejm przyjął jednak ustawę zgodnie z którą sędziowie w wieku 65 lat (Gersdorf już go osiągnęła – red.) muszą przejść w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z taką prośbą do prezydenta.

Gersdorf jest pierwszym prezesem SN od 2014 roku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf oświadczyła jednak, że nie poprosi prezydenta o możliwość dalszego orzekania, co oznacza, że teoretycznie jej kadencja kończy się dzisiaj.

