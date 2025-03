Kulisy pilnego posiedzenia klubu PiS. Wystąpienie Nawrockiego, "wielka mobilizacja"

Jarosław Kaczyński zwołał na czwartek pilne posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. Udział w spotkaniu wziął Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Poznaliśmy kulisy posiedzenia, które odbyło się w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. "Wielka mobilizacja, jeszcze więcej pracy w terenie i apel o wsparcie finansowe – to główne wątki, które pojawiły się na spotkaniu klubu parlamentarnego PiS" – opisuje Interia. Nawrocki podziękował parlamentarzystom za ich dotychczasową pracę i zaangażowanie w organizację spotkań z wyborcami, a także prosił o dalszą pomoc w terenie. W najbliższych tygodniach politycy PiS mają zorganizować spotkania z sympatykami w każdej gminie, aby przedstawić program wyborczy Karola Nawrockiego.

Kaczyński apeluje do posłów i senatorów PiS

Kaczyński zwrócił się do posłów i senatorów PiS o jeszcze większe zaangażowanie oraz wsparcie finansowe kampanii prezydenckiej. – Prezes sam wspominał swoje spotkanie wyborcze z 1989 r. w Kwidzynie koło Elbląga. Opowiadał, że przyszły dwie osoby, a on do dziś tę rozmowę pamięta, bo całkiem zmieniła jego sposób myślenia i podejście do różnych kwestii – mówił Interii jeden z uczestników czwartkowego spotkania.

Według medialnych doniesień, komitet wyborczy Nawrockiego złoży podpisy do Państwowej Komisji Wyborczej w następny piątek, 14 marca. Politycy PiS twierdzą, że będzie ich rekordowo dużo, być może więcej niż zebrał kandydat KO Rafał Trzaskowski (około 1,1 mln). Do rejestracji kandydata w wyborach prezydenckich wystarczy 100 tys. podpisów. Jak podała Wirtualna Polska, tylko do dziś na samym Śląsku udało się zebrać 300 tys. podpisów na rzecz Karola Nawrockiego. Z kolei Interia relacjonowała, że są okręgi, gdzie zebrano po 70 tys. podpisów.

Konwencja Nawrockiego

W niedzielę w podwarszawskich Szeligach odbyła się konferencja programowa Karola Nawrockiego. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta przedstawił swój program wyborczy, który nazwał "planem 21". Wśród obietnic wyborczych znalazło się dużo propozycji zmian podatkowych.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

