Skandal w Auschwitz. 17-latek z Izraela wykonywał nazistowskie gesty

Do incydentu doszło w niedzielę, 9 marca. 17-letni obywatel Izraela wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia na tle bramy z napisem "Arbeit Macht Frei", znajdującej się na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zgłady Auschwitz-Birkenau.

Nastolatek został zatrzymany przez policję, którą na miejsce wezwali strażnicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Usłyszał zarzut propagowania nazizmu

"Wczoraj (9 marca), przed południem policjanci zostali powiadomieni przez Straż Muzealną Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o ujęciu zagranicznego turysty, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa propagowania nazizmu na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zgłady Auschwitz-Birkenau. Funkcjonariusze natychmiast udali się do Muzeum, gdzie przejęli 17-letniego obywatela Izraela" – relacjonowała w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

O sprawie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu. W trakcie prowadzonych czynności policjanci wydziału kryminalnego zebrali dowody potwierdzające, że nastolatek, przebywając na tle bramy z napisem "Arbeit Macht Frei", wykonał gest pozdrowienia hitlerowskiego. Na podstawie zebranych dowodów podejrzanemu został przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Nastolatek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Została na niego nałożona kara grzywny. Po jej zapłaceniu 17-latek wyszedł na wolność.

Za popełnione przestępstwo grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie. W czerwcu ub.r., podczas szkolnej wycieczki do Muzeum Auschwitz, grupa niemieckich uczniów wykonywała hitlerowskie pozdrowienia. Nagranie trafiło do sieci. Uczniowie z Niemiec spędzili noc w hotelu w Krakowie. Spożywali alkohol. Pięciu z nich oglądało w pokoju filmy na platformie YouTube, w tym przemówienie Adolfa Hitlera. Następnie, leżąc na łóżku, wykonywali hitlerowskie "pozdrowienie".

