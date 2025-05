Braun straci immunitet? Nowe informacje z prokuratury

Europosłowi towarzyszył poseł Roman Fritz. Politycy przeprowadzili interwencję poselską w kwestii dokonania aborcji w 37. tygodniu ciąży w szpitalu w Oleśnicy.

Braun wtargnął na oddział i zamknął się w pomieszczeniu administracyjnym z lekarką, uniemożliwiając jej wykonywanie obowiązków służbowych. Doszło do awantury i przepychanek. Wezwano policję.

Bodnar o sprawie Brauna: Zbieg różnych okoliczności

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar został zapytany na antenie radia TOK FM, dlaczego procedury w sprawie Grzegorza Brauna trwają tak długo.

– Myślę, że to jest zbieg różnych okoliczności, które pewnie trudno uzasadnić opinii publicznej, ale po prostu się wydarzyły – powiedział prokurator generalny.

Adam Bodnar nawiązał nie tylko do sytuacji w szpitalu w Oleśnicy, ale również do wcześniejszych spraw, jak choćby zgaszenia świec chanukowych w Sejmie, gdy Grzegorz Braun pełnił jeszcze mandat posła.

– Co do gaśnicy i 6 innych czynów, które zostały popełnione przez Grzegorza Brauna, (…) on został uchylony, ten immunitet, przez nasz Sejm, po czym on został europosłem. Zaraz po tym prokuratura wystosowała wniosek o uchylenie immunitetu i niestety ten wniosek ładne pół roku leżał w Parlamencie Europejskim, czekał na rozpoznanie – powiedział minister sprawiedliwości. – Komisja regulaminowa PE wydała już opinię na ten temat i wniosek ten będzie głosowany jutro ok. 12:00 – dodał.

Kiedy wniosek o uchylenie immunitetu Brauna?

Prokurator generalny odnosząc się do interwencji poselskiej w oleśnickim szpitalu, podkreślił, że postępowanie prowadzi prokuratura we Wrocławiu.

– Tutaj myślę, że ten wniosek o uchylenie immunitetu to jest kwestia – ja wiem – może 10-12 dni – powiedział Adam Bodnar.

