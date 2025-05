Hołownia chce wyjaśnień od Nawrockiego. Kandydat odpowiada

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził na konferencji prasowej w Katowicach, że wszystko wskazuje na to, iż kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki "najprawdopodobniej potraktował schorowanego, niepełnosprawnego człowieka jako słupa, na którego można sobie przejąć mieszkanie i w sposób bezwzględny, brutalny miał go w nosie".

– Dziś trzeba powiedzieć panu Karolowi Nawrockiemu jasno i otwarcie: panie Nawrocki, albo pan się wytłumaczy z tego, co się stało, albo pan powie rzeczywiście prawdę o tym, jaka była pana relacja z panem Jerzym Ż., albo powinien pan wycofać się z wyborów – stwierdził Hołownia.

Hołownia zaprasza prezesa IPN na posiedzenie

Marszałek Sejmu skierował do Karola Nawrockiego pismo z zaproszeniem na posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości.

"Działamy szybko. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do złożenia wyjaśnień w sejmowej komisji sprawiedliwości na 9 maja" – czytamy we wpisie, który Szymon Hołownia opublikował na portalu X.

"Oczywiście jawnie i publicznie" – dodał.

Kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta opublikował całą treść pisma.

Nawrocki odpowiada Hołowni

Karol Nawrocki odniósł się do inicjatywy Szymona Hołowni w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTube'ie

– Przespał pan marszałek Hołownia, on zajmował się sejmflixem przez tak długi czas, a teraz widzę działa bardzo dynamicznie w czasie kampanii wyborczej, nie świadczy to dobrze o pracy polskiego Sejmu, ale jeśli panowie chcą posłuchać moich wyjaśnień […] to myślę, że nie będzie z tym większego problemu – powiedział prezes IPN.

Dopytywany o to, czy przyjdzie na posiedzenie komisji, odpowiedział: "Ja mam konkretne plany na piątek i na czwartek, mam konkretne zobowiązania, więc jakby jest to próba zachwianiem moim kalendarzem, nie każe mi pan redaktor teraz podejmować decyzji [ws. obecności na posiedzeniu]".

– Mówię o tej sprawie w sposób otwarty, nie mam nic przeciwko temu, abym rozmawiał z posłami na ten temat, nie ma tu najmniejszego problemu, ale widzimy, że kampania wyborcza przysłania marszałkowi polskiego Sejmu poczucie obowiązku wobec tego Sejmu. Jest to rzecz kampanijna – zaznaczył Nawrocki.

