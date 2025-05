Braun spalił flagę UE przed kopalnią Wujek. "Reżim eurosowiecki"

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun wraz z posłem Romanem Fritzem prowadził we wtorek Interwencję Poselską w budynku Ministerstwa Przemysłu w Katowicach w sprawie likwidacji polskiego górnictwa, której partia Korona zdecydowanie się sprzeciwia. Całość trwającej około 30 minut interwencji została opublikowana w mediach społecznościowych.

Grzegorz Braun spalił flagę UE

Po rozmowie z urzędnikami i złożeniu pytań, Braun zdjął w ministerstwie, podeptał, a następnie spalił przed kopalnią Wujek flagę Unii Europejskiej. Niedługo później polityk wyjaśnił przyczynę przedsięwzięcia i powtórzył wyrażone w gmachu ministerstwa stanowisko, że w istocie nie ma czegoś takiego, jak flaga Unii Europejskiej.

"Nie po to ginęli górnicy Kopalni Wujek i inni polegli z rąk władzy sowieckiej, żeby dzisiaj utwierdzany był na ziemiach polskich reżim eurosowiecki" – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

"Płonie tutaj kawałek materii z emblematem nieistniejącego państwa, które rości sobie pretensje do zarządzania i pomiatania życiem, zdrowiem i majętnością Polaków" – napisał Braun.

"Eurokomuna to też komuna"

Lider Korony wyraził swój negatywny stosunek do Unii Europejskiej i ponownie wezwał do wszczęcia procedury secesyjnej z tej organizacji. "Precz z komuną, precz z eurokomuną! Eurokomuna to też komuna! Eurokomuna wyciąga rękę po nasze dzieci, po ich zdrowie, życie, po nasze pieniądze, po nasze majętności, po skarby, które kryje polska ziemia" – przypomniał postulaty swojego ugrupowania.

"Eurokołhoz dąży do zasypania polskiego górnictwa"

"Największy z tych skarbów, szanowni Państwo, węgiel. Węgiel czarny, węgiel brunatny, którego mamy do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, jeszcze jeden sezon grzewczy dłużej. A oto Eurokołchoz przez swoich podwykonawców, kolaborantów z Warszawy i z agend warszawskiego, zdradzieckiego rządu w innych miastach, także tu, na Śląsku, dążą do zasypania polskiego górnictwa. Dążą do tego i ogłosili to, i zaplanowali, jest to zbrodnia na narodzie polskim" – napisał Grzegorz Braun, cały post opatrując hasztagiem #Polexit.

