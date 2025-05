W PiS silna mobilizacja. "Trump wygrał, my też wygramy"

Od kilku dni media rozpisują się o kawalerce w Gdańsku, którą w przeszłości od Jerzego Ż. kupił Karol Nawrocki. Politycy partii rządzących zarzucają kandydatowi na prezydenta, że wszedł w posiadanie nieruchomości nielegalnie. Prezes IPN bronił się, pokazując orzeczenia majątkowe. Z kolei politycy PiS ujawnili akt notarialny dotyczący zakupu mieszkania oraz fragment testamentu Jerzego Ż.

Nawrocki zwołał w środę konferencję prasową, na której przekazał, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać nieruchomość na cele charytatywne. – To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki […] może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – powiedział kandydat na prezydenta.

W PiS liczą na... Watykan

Co mówi się w PiS? – Czy przegraliśmy pierwszą turę? Raczej tak. Czy przekreślamy szanse na zwycięstwo w drugiej? Absolutnie nie – to ocena jednego z polityków. – Szykowali na nas atak przed drugą turą, ale postanowili uderzyć przed pierwszą. Wyczuli, że możemy ją wygrać i chcieli powstrzymać tę dynamikę – komentuje inny rozmówca Wirtualnej Polski. Ktoś inny dodaje: – Trumpa też oskarżali, wszyscy o wszystko. I wygrał. My też wygramy.

Pojawiają się opinie, że problem rozejdzie się po kościach dzięki trwającemu konklawe – uwaga Polaków skupi się na wyborze papieża. – My zyskamy oddech, będzie weekend i czas na przegrupowanie. Ostatni tydzień to będzie już polityczna wojna, walka o mobilizację wyborców – przyznaje rozmówca bliski Nowogrodzkiej.

Słychać też nadzieje, że ataki na kandydata sprawią, że "wyborcy skonsolidują się wokół Karola, bo widzą, jak państwo Tuska go atakuje, że to walka wszyscy na jednego". – Ludzie zaczepiają mi i mówią: "chcą nam zniszczyć Karola" – twierdził działacz PiS.

