"W tym syfie pracować się nie da". Zaskakujące kulisy przesłuchania prokuratora

Kampania kampanią, ale na świecie dzieją się rzeczy naprawdę ważne, więc witamy nowego Ojca Świętego Leona XIV. Pozdrawiamy też przy okazji przedstawicieli mediów tzw. głównego nurtu w kraju i za granicą, którzy są zaszokowani faktem, że papieżem został katolik. Nie chwaląc się, spodziewaliśmy się takiego rozwiązania.

W dniu wyboru Leona XIV zmarnowaliśmy maleńki kawałek swojego życia, oglądając neo-TVP. Ale nie żałujemy, gdyż dzięki temu mogliśmy obejrzeć występ szeroko uśmiechniętego o. Michała Legana. My też się szeroko uśmiechaliśmy i już tłumaczymy dlaczego: otóż o. Legan to szef redakcji audycji katolickich TVP, którą zamachowcy z neozarządu zamierzają zlikwidować, bo tak tylko rozumieć można wezwania do podpisania nowej umowy z episkopatem opartej „na realnych założeniach i możliwościach finansowych”.