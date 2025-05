Andrzej Duda i Pierwsza Dama zagłosowali. Jest nagranie

Para prezydencka zagłosowała w Instytucie Polskim w Rzymie. Kancelaria głowy państwa opublikowała w mediach społecznościowych film z udziałem prezydenta i jego małżonki podczas udziału w procedurze wyborczej.

Para prezydencka przybyła do Watykanu, aby wziąć udział w inauguracji pontyfikatu Leona XIV. W uroczystości uczestniczyło prawie 250 tys. wiernych z całego świata, przedstawiciele ponad 150 państw, a także delegacje różnych wspólnot wyznaniowych.

Frekwencja niższa niż 5 lat temu

Na konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że na godzinę 12:00 frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce wyniosła 20,28 procent.

Największa liczba Polaków zagłosowała w województwie małopolskim, a najmniejsza w opolskim.

Ogólnopolski wynik 20,28 proc. o godz. 12 to rezultat niższy niż 5 lat temu. W 2020 r. do godz. 12 frekwencja w pierwszej turze wynosiła 24,08 proc, w 2015 r. do godz. 12 było to 14,61 proc., a w 2010 r. prezentowano dane za inne godziny. Do godz. 13 było to 23,38 procent.

Kolejne konferencje PKW 18:30 oraz 22:00. Podane zostaną na nich najważniejsze wydarzenia oraz dane dotyczące frekwencji.

Cisza wyborcza w Polsce

Obecnie trwa cisza wyborcza, która oznacza zakaz agitowania na rzecz konkretnych kandydatów. Nie wolno wywieszać plakatów, rozdawać ulotek, organizować spotkań związanych z wyborami. Za złamanie zakazu grozi grzywna od 50 zł do 5 tys. zł. Agitacja jest zabroniona także w internecie oraz w lokalu wyborczym i na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje. Nie wolno m.in. eksponować napisów i znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Za publikację w czasie ciszy wyborczej sondaży grozi kara od 500 tys. do 1 mln zł. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Cisza wyborcza – zarówno przez pierwszą, jak i drugą turą wyborów – obowiązuje na terenie całego kraju.

