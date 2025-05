Mentzen zapowiedział konferencję. "Powiem komu udzielę poparcia"

Sławomir Mentzen zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Kandydat Konfederacji uzyskał 14,8 proc. poparcia. Otrzymał 2 902 287 głosów. Teraz na jego głosy liczą Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki, którzy już 1 czerwca zmierzą się w drugiej turze.

"Zapraszam na jutro na 12:00 na konferencję prasową w Sejmie. Powiem komu udzielę poparcia w drugiej turze wyborów" – poinformował w poniedziałek (19 maja) na platformie X Sławomir Mentzen.

Nie jest jasne, czy lider Konfederacji wesprze bezpośrednio któregoś z kandydatów. "Wiele osób będzie zainteresowanych tym, kogo poprę przed drugą turą. W najbliższym czasie wydam w tej sprawie właściwy komunikat. Na teraz ujawnię tylko, że postaram się pomóc moim wyborcom w podjęciu decyzji" – zapowiedział w niedzielny wieczór Mentzen.

Mentzen spotka się z Trzaskowskim i Nawrockim?

Portal i.pl podał, że Sławomir Mentzen prawdopodobnie zaproponuje spotkanie zarówno Rafałowi Trzaskowskiemu, jak i Karolowi Nawrockiemu.

– Poczekajmy na oficjalne stanowisko Sławomira Mentzena. To on jest w tym momencie dysponentem swojego poparcia – mówiła w Radiu Zet europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. – Na tyle, na ile znam Sławomira Mentzena, spodziewam się twardych negocjacji. Co wyjdzie w ich wyniku – tego jeszcze nie wiemy. Na miejscu Sławomira Mentzena zaprosiłabym obydwu panów na jakieś spotkanie – stwierdziła.

– Decyzja została już podjęta, ale – jak to w polityce – zawsze mogą się pojawić nowe argumenty na stole – powiedział na antenie radia Tok FM Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów. – Naprawdę jest trudno. Staramy się ważyć za i przeciw. Mam świadomość, że w przypadku, gdyby wybory wygrał Rafał Trzaskowski, wrócą do parlamentu wszystkie ustawy, które udało się przyhamować w ostatnich tygodniach – wskazał polityk. – Nawet gdyby z Konfederacji wyszedł przekaz bardziej pro-Nawrocki, to nie oznaczałoby zmiany oceny całej polityki prowadzonej wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość – dodał.

