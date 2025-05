Tam stacjonuje polski kontyngent. Gigantyczna przewaga Mentzena, drugi Braun

Jak przekazał zajmujący się m.in. sprawami wojskowymi poseł Konfederacji prof. Andrzej Zapałowski, w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 174 w miejscowości Novo Selo, zlokalizowanej w bazie wojskowej Camp Mareshal de Lattre de Tassigny w Kosowie, Sławomir Mentzen zdobył aż 51,19 proc. głosów.

Drugi Braun, trzeci Nawrocki

Na drugim miejscu uplasował się lider partii Korona Grzegorz Braun. Polski poseł do Parlamentu Europejskiego wśród żołnierzy w Kosowie uzyskał 15,08 proc. głosów. Podium zamknął popierany przez PiS Karol Nawrocki – 12,7 proc.

Na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego zagłosowało zaledwie 5,16 proc. polskich żołnierzy stacjonujących w Kosowie. Pomiędzy 3 a 4 proc. zdobyli Szymon Hołownia oraz Krzysztof Stanowski, a w przedziale 2-3 proc. zmieścili się reprezentanci formacji najbardziej lewicowych: Adrian Zandberg i Magdalena Biejat.

Frekwencja ponad 96 procent

Z 261 uprawnionych do głosowania w kosowskiej komisji wyborczej, karty do głosowania pobrało aż 252 wyborców, co daje frekwencję na poziomie 96,55 proc.

Polski Kontyngent Wojskowy w Kosowie stacjonuje w regionie nieprzerwanie od 25 lat, czyli od momentu przystąpienia Polski do NATO. W jego skład wchodzi obecnie ponad 250 żołnierzy i pracowników wojska. Jest to najwięskzt spośród dziewięciu polskich kontyngentów poza granicami kraju.

Portal nczas.info zwrócił uwagę, że kandydat Konfederacji wygrał także w Dubiczach Cerkiewnych. W opinii wójta tej miejscowości, o wyniku zdecydowali właśnie żołnierze.

Zarówno Sławomir Mentzen, jak i Grzegorz Braun, jasno i priorytetowo stawiają postulat niemieszania Polski w wojnę Rosji z Ukrainą. Przypomnijmy, że w treści deklaracji, o której podpisanie Mentzen poprosi Nawrockiego i Trzaskowskiego są punkty dotyczące Wojska Polskiego. Także Grzegorz Braun opublikował listę pytań Nawrockiego i Trzaskowskiego, w której zapytał m.in. o to, czy kandydaci zobowiązując się do zdecydowanych działań na rzecz pokoju, a zwłaszcza do niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz nieprzekazywania sprzętu wojskowego na rzecz Ukrainy.

Deklaracja od Mentzena dla Nawrockiego i Trzaskowskiego

Deklaracja, o której podpisanie Sławomir Mentzen poprosi Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego podczas rozmowy zawiera osiem punktów.

1.Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne

2.Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

3.Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją

4.Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy

5.Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO

6.Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni

7.Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej

8.Nie podpisze ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, na przykład poprzez osłabienie siły głosu lub odebrania Polsce prawa weta.

