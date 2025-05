Matecki ostro o Hołowni: Kłamie, nie było żadnej bójki posłów PiS

– Z moich informacji wynika, że w tej sytuacji uczestniczyli wyłącznie posłowie PiS i wyłącznie zaproszeni przez nich goście. To wynika z raportu Straży Marszałkowskiej — choć są to informacje wstępne. Muszę porozmawiać z komendantem, on musi mi przedstawić nagrania z kamer, zapytamy policję, która interweniowała. Była to kłótnia połączona z bójką między dwoma posłami PiS, w którą włączył się jeden z gości posła PiS – tak sprawę, o której poinformował w środę poseł PiS Dariusz Matecki, skomentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Matecki przekazał, że we wtorek wieczorem, został zaatakowany na terenie Kancelarii Sejmu. Jak wskazał, sprawcą ataku, który wykrzykiwał pod adresem posła wulgarne słowa, był znany aktor. Interweniowała Straż Marszałkowska oraz policja.

Matecki: Hołownia kłamie

Polityk jest oburzony słowami Hołowni o tym, że do bójki doszło między posłami PiS. – Hołownia po skrajnej porażce w wyborach prezydenckich kłamie. Nie było żadnej bójki między posłami PiS. Siedzieliśmy spokojnie z posłami Konfederacji, jadłem zupę (...). Aktor z TVP podchodzi i zaczyna przeklinać na Zbigniewa Ziobrę. (...) Gość chciał mnie uderzyć, uderzył innego posła PiS. Przyjechała policja, jest aresztowany. Dzisiaj mam składać zeznania. Nie było bójki – zaznacza.

– Wiedząc, że Szymon Hołownia jest kłamcą, od razu poprosiłem policję o zbadanie alkomatem. Wyszło 0.0. Wolałem mieć zabezpieczenie przed podłymi kłamcami. Cała ta sytuacja miała miejsce po tym, jak wczoraj Donald Tusk z mównicy sejmowej mnie zaatakował – wskazał parlamentarzysta.

"Informuję, że składam Zawiadomienie do Komisji Etyki Poselskiej na posła Szymona Hołownię. Kłamiąc publicznie w tej sprawie, zachował się w sposób nie odpowiadający godności posła. Poinformował, że doszło do bójki pomiędzy posłami PiS, podczas gdyby to posłowie PiS zostali zaatakowani z przyczyn politycznych na terenie Sejmu przez osobę trzecią" – przekazał poseł Matecki.

