Nowe fakty ws. bójki w Sejmie. Jest zawiadomienie

Poseł PiS Dariusz Matecki przekazał, że we wtorek wieczorem, został zaatakowany na terenie Kancelarii Sejmu. Jak wskazał, sprawcą ataku, który wykrzykiwał pod adresem posła wulgarne słowa, był znany aktor. Interweniowała Straż Marszałkowska oraz policja.

– Wiedząc, że Szymon Hołownia jest kłamcą, od razu poprosiłem policję o zbadanie alkomatem. Wyszło 0.0. Wolałem mieć zabezpieczenie przed podłymi kłamcami. Cała ta sytuacja miała miejsce po tym, jak wczoraj Donald Tusk z mównicy sejmowej mnie zaatakował – wskazał parlamentarzysta, komentując wypowiedź marszałka Sejmu. Hołownia stwierdził bowiem, że do bójki doszło, ale między posłami PiS.

Policja zabrała głos ws. incydentu w Sejmie

Do sprawy odniósł się przedstawiciel policji.

– Przed 23:00 policjanci interweniowali w hotelu przy ulicy Senackiej. Dostaliśmy zgłoszenie, że mogło dojść do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów. Na miejscu zatrzymano 54-letniego mężczyznę, którego wcześniej zatrzymała Straż Marszałkowska – przekazał Wirtualnej Polsce oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, mł. asp. Jakub Pacyniak.

Mężczyzna miał około promila alkoholu w organizmie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Trwa oczekiwanie, aż zatrzymany wytrzeźwieje, by go przesłuchać. Pacyniak dodał, że jeden z posłów poddał się dobrowolnej kontroli na obecność alkoholu i był trzeźwy. – Został doprowadzony do komendy policji, gdzie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście – poinformował funkcjonariusz policji.

Nowe ustalenia ws. bójki

Jak informuje radio RMF FM, Jacek Kopczyński przebywa obecnie w policyjnej izbie zatrzymań. W momencie, gdy policjanci podjęli interwencję w restauracji, aktor miał promil alkoholu w organizmie.

Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Funkcjonariusze czekają jeszcze na zawiadomienie ze strony posła Dariusza Mateckiego.

Zawiadomienie złożył natomiast inny parlamentarzysta PiS, Krzysztof Ciecióra. "W odniesieniu do publikacji medialnych potwierdzam: stanąłem w obronie posła Dariusza Mateckiego, który podczas posiłku został zaatakowany przez agresywnego i pijanego człowieka, ostatecznie wyprowadzonego przez Policję. Oto do czego prowadzi nieustanny hejt na opozycję" – napisał na portalu X polityk.

twitter

RMF FM nieoficjalnie ustaliło, że Jacek Kopczyński przebywał w Sejmie na zaproszenie posła PiS Daniela Milewskiego.

Czytaj też:

"Uderzył mnie". Matecki zaatakowany na terenie SejmuCzytaj też:

Aktor zatrzymany po bójce w Sejmie. Prawniczka potwierdza