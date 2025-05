Przeszłość Nawrockiego. Tusk wskazał "najlepszą odpowiedź"

Szef rządu odwiedził w czwartek (22 maja) gdański zakład produkujący wieże dla morskich turbin wiatrowych Baltic Towers. Podczas konferencji prasowej premier był pytany o przeszłość Karola Nawrockiego, a także o ocenę jego wyniku w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Gdańsku.

– Jeśli chodzi o przeszłość Karola Nawrockiego, wynik w Gdańsku jest najlepszą odpowiedzią na to, co ludzie wiedzą i co ludzie myślą tam, gdzie go znają – powiedział Tusk.

Jak dodał, "tu sprawa jest bardzo poważna". – Cała Polska powinna zapytać gdańszczan, co takiego wiedzą, co takiego czują, co takiego słyszeli – stwierdził.

Wybory prezydenckie. Ile głosów zdobył Nawrocki w Gdańsku?

W pierwszej turze wyborów prezydenckich kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki zdobył w Gdańsku 16,83 proc. głosów, co dało mu drugie miejsce za kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim, który uzyskał 43,33 proc. poparcia.

W swojej dzielnicy, na gdańskich Siedlcach, Nawrocki uzyskał 1566 głosów, co stanowiło 19,4 proc. głosów, przegrywając w każdej komisji wyborczej.

Tusk sugeruje, że Nawrocki pracował w agencji towarzyskiej

Słowa Tuska to kolejna w ostatnim czasie wypowiedź na temat przeszłości Nawrockiego.

We wtorek w Sejmie premier mówił: – Rozejrzyjcie się, wśród waszych sympatyków są ludzie tacy jak my wszyscy, którzy może nie chcieliby kogoś, kto zajmował się ochroną na bramce w kasynie, w agencji towarzyskiej. Spytajcie swoich wyborców – argumentował.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do przeszłości Nawrockiego, który pracował niegdyś jako ochroniarz.

1 czerwca Nawrocki i Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tusk liczy na wygraną kandydata KO i zmianę lokatora Pałacu Prezydenckiego, co sprawi, że rząd będzie miał przychylnego sobie prezydenta, który będzie podpisywał wszystkie ustawy uchwalone przez Sejm i Senat, w którym większość ma koalicja 15 października/13 grudnia.

