Działacze opozycji z PRL apelują o poparcie dla Nawrockiego

W poniedziałek w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal odbyła się Konferencja środowisk niepodległościowych, m.in. byłych członków RUCHU, KPN, ROBCIA, Solidarności, Solidarności Walczącej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Rodzin Katyńskich. Został odczytany "Apel Poparcia dla jedynego kandydata, z którym to środowisko dzieli wartości, spojrzenie na historię, tradycje i przyszłość Rzeczypospolitej".

Poniżej pełna treść apelu:

"My, uczestnicy Konferencji Formacji Niepodległościowej, 24. organizacji działaczy opozycji antykomunistycznej – AK, RUCHU, KPN, ROPCiO, SOLIDARNOŚCI, Solidarności Walczącej, Komitetu Katyńskiego, Instytutu Piłsudskiego i Instytutu Historycznego im. Ostoi – Owsianego i wielu innych środowisk zaangażowanych od lat w działalność niepodległościową i patriotyczną, promujących i broniących wartości chrześcijańskich, polskiej tradycji i kultury, zwracamy się dziś, na kilka dni przed II turą wyborów prezydenckich do Rodaków, głosujących w I turze na Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Marka Jakubiaka, Krzysztofa Stanowskiego i Artura Bartoszewicza – o mobilizację we współdziałaniu w obronie Suwerenności i Niepodległości Polski, które są zagrożone.

Wynik II tury tych wyborów przesądzi zapewne na lata, być może dziesięciolecia o tym, co stanie się z naszą Ojczyzną, jaka i czyja i czy w ogóle będzie Polska. Stoimy w obliczu głębokiego kryzysu państwa i demokracji. Polska jest od 13 grudnia 2023 roku demolowana przez ludzi, którzy łamiąc wszelkie zasady Konstytucji, prawa i zwykłej przyzwoitości instalują nam „demokrację walczącą”, czyli quasi-dyktaturę. Wielki Jan Paweł II, w encyklice „Centesimus annus” przestrzegał nas: „historia uczy, że demokracja bez wartości przemienia się w jawny, lub zakamuflowany totalitaryzm”. Z realizacją takiego właśnie scenariusza mamy do czynienia dziś, kiedy lewicowo-liberalny rząd Tuska prze do „domknięcia systemu” przez zainstalowanie w Pałacu Prezydenckim, depcząc wszelkie reguły gry wyborczej, swego nominata i marionetki – Rafała Trzaskowskiego. Owo „domknięcie systemu” oznacza powstanie PRL-bis, czyli neokomunistycznej dyktatury, która uczyni z Polski gospodarstwo pomocnicze Niemiec i Brukseli, gdzie realizowane będą interesy Niemiec, putinowskiej Rosji i, być może, Chin, kosztem praw, interesów i szans rozwojowych Polaków. Owa „demokracja walcząca” Tuska i Trzaskowskiego narzuci nam: – likwidację suwerenności Państwa Polskiego przez realizacje projektu federalizacji UE, w wyniku czego utracimy prawo decydowania o polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, gospodarczej i podatkowej, zdrowotnej i edukacyjnej, rolnej i leśnej i wielu innych; – Zielony Ład, niszczący polskie górnictwo, energetykę i całą gospodarkę, windujący, dziś już wysokie ceny energii w naszym kraju; – Pakt imigracyjny, który zniszczy bezpieczeństwo Polski oraz Polaków przez masowy napływ setek tysięcy wrogich nam kulturowo imigrantów, w tym wielu pospolitych przestępców, tworząc piekło, którego doświadcza już teraz wiele państw UE; – Umowę z Mercosur – która oznacza import żywności, niespełniającej żadnych norm, z Ameryki Południowej i Ukrainy, w celu wspierania niemieckiego eksportu. Oznaczać to będzie rychłą likwidację polskiego rolnictwa, a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Polaków; – likwidację polskiego złotego przez wprowadzenie euro – co oznacza większą niż dziś drożyznę oraz zrabowanie nam, poprzez wyprowadzenie z NBP i z Polski, ponad 500 ton zgromadzonych przez nas rezerw złota; – cenzurę zdefiniowaną w ustawie 'O mowie nienawiści', która oznacza, iż każdy, kto będzie głosił poglądy krytykujące rządy „demokracji walczącej”, czy sprzeczne z tym, co aktualna władza uzna za dopuszczalne, będzie zagrożony więzieniem; – realizację polityki niszczenia naszych sojuszniczych więzi ze Stanami Zjednoczonymi, które są jedynym realnym gwarantem naszego bezpieczeństwa, – wprowadzenie ustawy o aborcji na życzenie i bezpłatnie, co będzie oznaczało przyzwolenie na zabijanie polskich dzieci nienarodzonych, – czego dobitnym przykładem jest dokonane z zimną krwią zabójstwo w łonie matki dziewięciomiesięcznego chłopca; – faktyczną likwidację systemu demokratycznego poprzez 'głodzenie', a wkrótce delegalizację najpierw największej partii opozycyjnej, potem, pozostałych.

Rodacy! Możemy to wszystko zatrzymać pod warunkiem zjednoczenia się w II turze wyborów prezydenckich przeciw złu, które niszczy Polskę i zagraża Polakom. Głosujmy na obywatelskiego kandydata Niepodległej i Chrześcijańskiej Polski – Karola Nawrockiego. Tylko ten wybór da nam szansę na realizację projektu Polski niepodległej, bezpiecznej w sojuszu z USA i NATO. Polski – państwa suwerennego w Europie Ojczyzn, realizującej naszą wizję Unii Europejskiej, a nie Polski podległej neomarksistowsko – liberalnej dyktaturze, rządzonej z Berlina via Brukselę.

Wybór Karola Nawrockiego to wreszcie szansa na nowy rząd, który współpracując z Prezydentem zrealizuje ambitne cele rozwojowe i kluczowe dla Polski, blokowane dziś projekty polityczne i gospodarce, których symbolami są: Trójmorze, CPK i związany z nim rozwój sieci lotniczych i kolejowych, realizacja polskich elektrowni atomowych, oparcie naszej energetyki także na bezemisyjnej technologii węglowej, rozwój polskich portów, wielkie inwestycje w przemysł obronny, czy rozwój polskich zdolności w dziedzinie AI.

Rodacy! 1 Czerwca wszyscy Idziemy do urn wyborczych. Bądźmy potężnym polskim pospolitym ruszeniem! Ratujmy Polskę wierną tradycji chrześcijańskiej i narodowej – godną tysiącletniej korony Chrobrego, Piastów, Jagiellonów, Batorego, Sobieskiego, godną Powstańców Kościuszkowskich, Listopadowych, Styczniowych, Legionów, Orląt Lwowskich, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, zwycięzców Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ojców Niepodległej II RP – Dmowskiego, Korfantego, Paderewskiego, Piłsudskiego, Witosa -, Bohaterów Wojny Obronnej 1939, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych, Solidarności i Jana Pawła II.

Kolejny raz obóz patriotyczny musi zmierzyć się z interesami obcych sił, a pokolenie Armii Krajowej i Solidarności stanąć do walki ze spadkobiercami UB i SB. Razem ocalmy dziedzictwo, któremu na imię Polska dając zwycięstwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. ZWYCIĘŻYMY!".

Pod apelem podpisali się m.in: Krzysztof Wyszkowski – NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie „Godność”; Ewa Tomaszewska – NSZZ „Solidarność; Elżbieta Królikowska – Avis: organizacja niepodległościowa „RUCH”, NSZZ „Solidarność”; Andrzej Melak: Komitet Katyński, Formacja Niepodległościowa; Ryszard Majdzik – działacz opozycji antykomunistycznej, Przewodniczący Rady Miasta Skawina; Jan Józef Kasprzyk – Związek Piłsudczyków; Prof. Wiesław Wysocki – Prezes Instytutu Piłsudskiego; Andrzej Anusz – NZS, Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK; Tadeusz Płużański – Prezes Fundacji Łączka.

