Szefenaker: Sikorski odwraca uwagę opinii publicznej

– To jest właśnie idealny przykład, książkowy, na to, jak jest odwracana uwaga opinii publicznej – powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker pytany, czy on i Karol Nawrocki mogliby się uczyć patriotyzmu od Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Pytanie padło w związku z wpisem szefa MSZ. "Czy nie macie Państwo wrażenia, że nasza prawica ma niezdrową obsesję na punkcie pp. Schnepfa i Klicha? Ile razy można się odgrażać, że nie będą ambasadorami? Przypominam, że chodzi o wiceministra w rządzie PiS i więźnia politycznego w PRL. Mogliby od nich uczyć się patriotyzmu" – napisał Radosław Sikorski w serwisie X.

– Wie pani, gdzie w tej chwili jest pan minister Radosław Sikorski? W Pałacu Prezydenckim. Jest spotkanie korpusu dyplomatycznego z prezydentem i prezydentowi towarzyszy Radosław Sikorski. I nie ma żadnego problemu z tym. Nie ma problemu w żadnych relacjach, w takich, gdzie trzeba Polskę reprezentować, wspólnie stanąć przed korpusem dyplomatycznym, przed ambasadorami – kontynuował Szefernaker w RFM FM.

Polityk dodał, że "prawdopodobnie jadąc na to spotkanie, pan minister Sikorski odwraca uwagę opinii publicznej wpisami tego typu, które nic nie wnoszą. Polaków to nie obchodzi, co jeden czy drugi minister o sobie nawzajem mówią".

Nominacje ambasadorskie. Prezydent spotka się z szefem MSZ

Konflikt między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim o nominacje ambasadorskie ciągnie się od wielu miesięcy. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Na ich nominacje Nawrocki się nie zgadza. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.

26 stycznia odbędzie się spotkanie prezydenta z Sikorskim. Ma dotyczyć właśnie nominacji ambasadorskich. – Prezydent jest gotów, aby tę sytuację rozwiązać – powiedział w środę (14 stycznia) Przydacz.

Według Tuska, Sikorski "będzie po raz kolejny starał się wytłumaczyć panu prezydentowi, na czym polegają reguły konstytucyjne, jeśli chodzi o proces nominacji ambasadorskich". – Mam nadzieję, że te argumenty wreszcie zrobią jakieś wrażenie i że dojdzie do długo oczekiwanych nominacji na pełne funkcje ambasadorskie – dodał.