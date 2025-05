"To przeraża". Trzaskowski uderza w Nawrockiego

Prezydent Warszawy podczas spotkania w Chrzanowie zwrócił uwagę, że od wielu lat pełni publiczne funkcje i został "prześwietlony" w "każdy możliwy sposób".

– Prowokacje, tysiące kontroli i co? I nic – powiedział Rafał Trzaskowski, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Trzaskowski: Nawrocki nie powinien być prezydentem

– Prezydentem Rzeczpospolitej powinien być człowiek, o którym naprawdę wszystko wiecie. Któremu możecie zaufać. Którego życiorys jest jak otwarta książka. Nie może Prezydentem Rzeczpospolitej być ktoś, co do kogo codziennie dowiadujemy się czegoś, co nas nie tylko zastanawia, ale często przeraża – podkreślił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Trzaskowski nawiązał też do swojej sobotniej rozmowy ze Sławomirem Mentzenem na kanale polityka Konfederacji na YouTube'ie.

– Tak wiele osób do mnie podchodziło, pisało, choćby po rozmowie ze Sławomirem Mentzenem. W tak wielu sprawach się różnimy, ale wszyscy przychodzili do mnie i mówili "wie pan co, ja pierwszy raz widziałem, żeby można było normalnie rozmawiać, nawet jeżeli w kilku sprawach tak diametralnie się politycy między sobą różnią" – powiedział Rafał Trzaskowski w Chrzanowie.

Kandydat KO: Nawrocki podpisał Mentzenowi wszystko

Również w tym przypadku kandydat KO nawiązał do Karola Nawrockiego. Prezydent Warszawy zwrócił uwagę na poparcie prezesa IPN dla postulatów, jakie Sławomir Mentzen zawarł w swojej deklaracji.

– Mój konkurent przyszedł i podpisał absolutnie wszystko. Moim zdaniem nawet nie czytał, co podpisywał, dlatego, że zmieniał zdanie choćby a propos katastru i opodatkowywania mieszkań, bo chciał dokonać takiego zabiegu, żeby opodatkowywać wszystkie mieszkania ponad te, które ma. Ale ponieważ nie mógł się ich doliczyć, w związku z tym ściemniał – podkreślił Trzaskowski.

– To wam ślubuję i to było właśnie widać w tych ostatnich dniach. Że ja niczego nie podpiszę w ciemno – dodał.

