Mentzen ujawnia kulisy. "Ludzie Trzaskowskiego zostawili syf"

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich opublikował nagranie, w którym podsumował rozmowy przeprowadzone z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. Sławomir Mentzen wyraził swoje zdanie na temat tego, na kogo 1 czerwca powinni oddać głos jego zwolennicy i wyborcy Konfederacji.

– Jeżeli ktoś zgadza się z tymi ośmioma punktami (tzw. deklaracji toruńskiej – red.) to wybór powinien być oczywisty. Mamy kandydata, który swoim podpisem zaświadczył, że będzie się do nich stosował. Uważam, że powinno się ten gest docenić – powiedział. – Podsumowując, nie widzę żadnego powodu, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego. To człowiek, który po prostu reprezentuje lewicową agendę, z którą się nie zgadzam. Popiera transformacje klimatyczne, kierunek UE, ograniczanie wolności słowa. Nie podoba mi się sposób kluczenia. Jest strasznie śliski – podkreślił lider Konfederacji.

Niekulturalni współpracownicy Trzaskowskiego

Polityk odniósł się też do kulisów rozmów z kandydatami.

– I jeszcze jeden detal. Rozmowa odbywała się u mnie w kancelarii. Zarówno otoczenia Nawrockiego, jak i Trzaskowskiego zostało zaproszone do gabinetu, żeby mogli czekać w trakcie, jak my tutaj nagrywamy, bo w samym studiu nagrań było bardzo mało osób. I powiem wam, że była bardzo duża różnica pomiędzy zachowaniem się otoczenia Nawrockiego i Trzaskowskiego. Otoczenie Nawrockiego było wybitnie kulturalne i moi pracownicy nie mieli z nimi żadnych problemów, natomiast otoczenie Trzaskowskiego troszeczkę mniej. To znaczy syf, jaki po sobie zostawili w gabinetach to coś dziwnego. W sensie absolutnie się tego nie spodziewałem. Nie dowiedziałem się o tym w dniu nagrania, tylko po weekendzie, kiedy wróciłem do biura, ale to było po prostu dziwne – podsumował Mentzen.

