Koniec Onetu i powrót Kurskiego? Trzaskowski odpowiada

Karol Nawrocki złożył we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Onetowi pozew o ochronę dóbr osobistych i prywatny akt oskarżenia. Wcześniej portal napisał, że Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz.

Przyszłość Onetu i powrót Kurskiego

Przemysław Czarnek zapowiedział na antenie Radia Zet, że "w wolnej, praworządnej Polsce wszyscy poniosą odpowiedzialność za to, co robią". – Onet w ogóle przestaje istnieć w moim przekonaniu, dlatego że to, co zrobił w tej kampanii wyborczej, jest obrzydliwe – mówił były szef MEiN.

Zapytany, czy to groźba wobec dziennikarzy, Czarnek zaprzeczył. – Nie grożę, stwierdzam fakt. Spójrzcie państwo na pierwszą stronę Onetu, przecież to jest nieprawdopodobne. Nigdy czegoś takiego nie było. Przygotowana akcja, skoordynowana, razem z państwem Tuska przeciwko Karolowi Nawrockiemu, aby tylko rzucić błotem – zaznaczył.

Z kolei Jacek Kurski podczas rozmowy z dziennikarzami TVP zapowiedział, że planuje wrócić do telewizji publicznej. – Wrócę do was kochani w Telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie – powiedział były szef TVP.

Trzaskowski: On już przebiera nogami

Do wypowiedzi posła PiS i byłego prezesa Telewizji Polskiej odniósł się, podczas spotkania w Kepnie, Rafał Trzaskowski.

– Dzisiaj usłyszałem dwie wypowiedzi, które mną wstrząsnęły, a mianowicie widziałem pana ministra Czarnka, który już opowiadał o tym, co będzie likwidował, jak wróci do władzy. Człowiek odpowiedzialny za niszczenie naszej edukacji i za ten totalny chaos, on już przebiera nogami, żeby wrócić – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej.

– Widziałem Jacka Kurskiego z tym jego cynicznym uśmiechem, jak już się szykuje, żeby wrócić, zarabiać miliony, bo jemu tylko o to chodzi, żeby płacili mu za kłamstwo – dodał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy odniósł się również do postawy swojego kontrkandydata w drugiej turze. – Mój konkurent pokazał, że on podpisuje wszystko w ciemno, nie czytając tego, co podpisuje, a ja wam jedno mogę obiecać, że ja na pewno będę czytał najpierw, a potem ewentualnie podpisywał i że będę konsultował wszystkie decyzje właśnie z wami – zaznaczył kandydat KO.

Karol Nawrocki odniósł się w mediach społecznościowych do zapowiedzi Jacka Kurskiego dotyczących jego ewentualnego powrotu do TVP. "Po moim trupie..." – napisał na portalu X prezes IPN.

