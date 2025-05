"Był sprawdzany". Kaczyński o przeszłości Nawrockiego

O północy rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się reprezentant Koalicji Obywatelskiej – Rafał Trzaskowski i popierany przez Prawo i Sprawiedliwość – Karol Nawrocki.

Kaczyński: Nawrocki jest kandydatem Polski silnej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Przemyślu zwrócił uwagę na znaczenie tegorocznych wyborów.

– Są wybory, ale zważmy proszę państwa, że jeżeli to tak dalej pójdzie, to mogą być ostatnie wybory. Weźmy pod uwagę jeszcze praworządność. Przecież oni łamią Konstytucję nieustannie – powiedział były premier, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– My chcemy Polski bogatej, silnej, liczącej się w Europie. I kandydatem takiej Polski jest nasz kandydat, Karol Nawrocki – stwierdził polityk.

Pytania o przeszłość Nawrockiego

Jarosław Kaczyński odniósł się do zarzutów medialnych dotyczących kontrowersyjnej przeszłości kandydata popieranego przez PiS.

– Karol Nawrocki trzy razy był sprawdzany i trzy razy mówiono, że jest wszystko w porządku, a teraz, parę dni przed wyborami, nagle się okazało, że on w miejscu, w którym jest jednym z najbardziej obserwowanych przez służby i policję miejsc w Polsce, bo takim miejscem jest Grand Hotel, z różnych względów, tam się spotykają najróżniejsi ludzie, i tacy którzy obserwują kontrwywiady i policję, bo gangsterzy tam niestety, i też jest ten najstarszy zawód świata... Krótko mówiąc, są wszelkie powody, by się tym zajmować – mówił szef największej partii opozycyjnej.

– Mają odpowiednie służby i co? One nie wiedziały o kimś, kto tam miał pełnić tę rolę? Przecież to są bzdury, oszustwa, takie że naprawdę słońcu wstyd świecić – dodał.

Sondaż: Zacięta rywalizacja między kandydatami

Wszystkie sondaże pokazują, że różnica między kandydatami jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. Wynik drugiej tury wyborów prezydenckich wciąż pozostaje otwarty. Z badania United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że różnica między Nawrockim a Trzaskowskim to zaledwie 0,4 pkt proc.

Karol Nawrocki może liczyć na 47,7 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski – na 47,3 proc. Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 5 proc. respondentów. Wyłączając wyborców niezdecydowanych, wynik prezentowałby się następująco: Nawrocki – 50,2 proc., Trzaskowski – 49,8 proc.

