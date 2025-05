"Mam do siebie pretensje". Prof. Dudek bije się w piersi ws. Nawrockiego

– Mam złe przeczucia, że jeśli Karol Nawrocki wygra, to możemy mieć niekończący się festiwal kolejnych informacji o urzędującym już prezydencie – mówił prof. Dudek w TVP Info.

– Powiem brutalnie: w moim przekonaniu, poza tymi osobami, które się do mnie odzywały, a które nie mam podejrzeń, że są osobami z półświatka, nie wykluczam, że są też tacy ludzie z półświatka, z którymi Nawrocki miał do czynienia, którzy właśnie czekają na jego wybór na prezydenta, bo oni wtedy wiedzą, że ich ewentualny wywiad może być solidnie opłacony przez jakieś medium – dodał.

Jak tłumaczył, "wiadomo, że wywiad dotyczących jakichś bardzo bulwersujących wydarzeń z życia jest cenniejszy, jeśli dotyczy urzędującego prezydenta, niż kandydata na prezydenta". – W związku z tym mam obawy, czego jeszcze możemy się tak naprawdę o Karolu Nawrockim dowiedzieć dalej – argumentował.

"Mam do siebie pretensje". Prof. Dudek o przeszłości Nawrockiego

– Osobiście najbardziej jestem zdruzgotany tym, że cała ta dyskusja na temat jego przeszłości nie odbyła się w momencie, jak był kandydatem na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Muszę powiedzieć, że mam do siebie pretensje, że wtedy też w tej sprawie nie zabrałem głosu po raz pierwszy publicznie – stwierdził profesor.

– Ale mam też pretensje do polskich mediów, dlatego że uważam, że zlekceważono znaczenie tego stanowiska. Gdyby dziennikarze wtedy zadali sobie trud, żeby przyjrzeć się, kogo to Prawo i Sprawiedliwość forsuje na to ważne jednak stanowisko (szefa IPN – red.), oczywiście nieporównanie mniej ważne niż prezydent RP, ale może dowiedzielibyśmy się o sprawie np. Grand Hotelu i mielibyśmy już rozstrzygnięty proces, który dopiero ma się zacząć – argumentował.

Dudek nawiązał w ten sposób do informacji Onetu, który podał, że Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Nawrocki złożył w sądzie pozew o ochronę dóbr osobistych i prywatny akt oskarżenia przeciwko Onetowi.

