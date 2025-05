Kandydat z I tury na wiecu Nawrockiego. Padła już deklaracja

Na wiecu Nawrockiego w Białej Podlaskiej pojawił się Marek Jakubiak, który otrzymał 0,77 proc. poparcia (150 696 głosów). Poseł koła Wolni Republikanie już wcześniej zadeklarował, że udzieli poparcia kandydatowi PiS. Zaapelował także do pozostałych kandydatów prawicy, aby postąpili tak samo.

Jakubiak: Trzaskowski już przegrał

– Dla mnie to jest sprawa oczywista. Od początku o tym mówię, to żadna tajemnica. Będę namawiał gorąco moich zwolenników do głosowania na kandydata prawicy. I zresztą z tym apelem gorąco, gorąco zwracam się do wszystkich wyborców Grzegorza Brauna, Konfederacji, Bartoszewicza i moich. My walczymy dzisiaj o to, żeby Polska była. A nie jaka była – powiedział po ogłoszeniu wyników wyborów.

Jakubiak nie widzi możliwości, aby kontrkandydat Nawrockiego, z którym prezes IPN zmierzy się w II turze wyborów 1 czerwca, miał szansę na wygraną.

– Ja myślę, że Rafał Trzaskowski już przegrał, dlatego że, proszę państwa, trzeba sobie uzmysłowić, że po pierwsze cały establishment europejski dmucha w żagiel Trzaskowskiego. Bardzo ironicznie albo nawet kuriozalnie zabrzmiały słowa Sławomira Nitrasa, że potrzebny jest silny prezydent, mówiąc o Trzaskowskim. On dwie godziny za pulpitem wytrzymać nie może, a mówi tutaj o jakiejś sile – stwierdził.

Poseł Wolnych Republikanów na wiecu Nawrockiego

Marek Jakubiak pojawił się również na scenie podczas wiecu wyborczego Karola Nawrockiego w Białej Podlaskiej.

– Udało nam się wspólnie zjednoczyć obóz patriotyczny, przed najbliższymi wyborami. Obóz patriotyczny jest razem i są z nami też ci, którzy myślą społecznie, socjalnie i nie chcą i nawet głosowali na lewicowych kandydatów w I turze, ale nie chcą, żeby Donald Tusk i radykalni radykałowie zabrali 800+, kazali dłużej pracować, żeby zabrali wszystkie zdobycze socjalne rządu Zjednoczonej Prawicy – powiedział prezes IPN.

– Najlepszym dowodem na to, że obóz patriotyczny jest razem, jest dzisiaj dla mnie obecność Marka Jakubiaka, który jest dzisiaj z nami – zaznaczył kandydat popieranych przez PiS.

Czytaj też:

Kolejny uczestnik pierwszej tury poparł jednego z kandydatówCzytaj też:

Kiedy poznamy wyniki drugiej tury wyborów? Szef PKW podał termin