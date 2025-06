Kto wymyślił kandydaturę Karola Nawrockiego? Gociek i Gmyz ujawniają

Coś nam jednak mówi, że i tak hasło na najbliższe dni – a może nawet miesiące – brzmi: "Pilnujcie wyborów!".

Nasze wezwanie chcielibyśmy podeprzeć słowami największego z żyjących Polaków, samego Donalda Tuska, który podczas marszu Trzaskowskiego w Warszawie wykrzyczał ze sceny, że rządzą nami polityczni gangsterzy. Wie, co mówi – w końcu to on rządzi.

Na spokojnie można podyskutować wreszcie o sprawach poważnych. Na przykład: Kto właściwie wymyślił kandydaturę Karola Tadeusza Nawrockiego?