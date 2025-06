Nawrocki odpowiedział Macronowi. "Jeden z filarów"

Prezydent Emmanuel Macron w komentarzu na platformie X złożył gratulacje Karolowi Nawrockiemu z okazji jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich.

Macron pogratulował Nawrockiemu

Macron oznaczył Nawrockiego w poście na X i pogratulował mu wyboru na polskiego prezydenta. W dalszej części wpisu zamieścił krótki apel wyrażający w ogólnych sformułowaniach wolę przyjaźni i współpracy.

"Wzmacniajmy razem więź łączącą Polskę i Francję, w duchu traktatu z Nancy i przyjaźni między naszymi krajami. Kontynuujmy budowę silnej, niezależnej, konkurencyjnej Europy, która szanuje praworządność" – napisał.

Traktat z Nancy, czyli traktat "o wzmocnionej współpracy i przyjaźni" prezydent Macron i premier Donald Tusk podpisali 9 maja.

Stosunki Polski z Francją jednym z filarów

"Dziękuję bardzo, Prezydencie" – odpowiedział Nawrocki. "Polsko-francuskie stosunki, zbudowane na wspólnej historii i celach, mogą i powinny być jednym z filarów europejskiej przyszłości i dobrobytu" – dodał.

Drugą turę wyborów prezydenckich Nawrocki wygrał z wynikiem 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

Marine Le Pen z zakazem startu w wyborach

Można zwrócić uwagę na wezwanie do "praworządności" we wpisie Macrona w kontekście zakazu startu w wyborach prezydenckich we Francji orzeczonego przez sąd wobec liderki francuskiej prawicy i według sondaży głównej faworytki do wygranej Marine Le Pen.

Wobec Le Pen zastosowano zakaz startu w wyborach mimo, że wyrok jest nieprawomocny, a więc nie jest ona osobą skazaną. We Francji liderka centroprawicowego Zjednoczenia Narodowego jest jednak traktowana jest przez partie establishmentu jako wróg i zagrożenie

