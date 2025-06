Ewentualne zmiany w umowie koalicyjnej. Jest ruch PSL

– W uchwale po posiedzeniu klubu parlamentarnego PSL upoważniliśmy prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza do prowadzenia prac w zakresie nowej umowy i strategii koalicyjnej – przekazał wicemarszałek Piotr Zgorzelski na konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz: Potrzeba więcej współpracy w koalicji

– Rafał Trzaskowski wnosi cenną perspektywę, z której warto skorzystać – powiedział Kosiniak-Kamysz, dziękując prezydentowi Warszawy za rywalizację w drugiej turze wyborów. Podkreślił, że na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 10 milionów obywateli, co stanowi znaczący kapitał polityczny przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Zaapelował również, by nie szukać winnych porażki, lecz traktować Trzaskowskiego jako ważnego partnera w politycznej debacie.

Szef ludowców dodał, że niezbędna będzie rewitalizacja koalicji. – Potrzebujemy więcej współpracy w ramach koalicji, a mniej akcentowania różnic (...). Musimy wspólnie wypracować spójną strategię zarządzania państwem – taką, którą przedstawi cały rząd (...). Wiele inicjatyw udało się już skutecznie wdrożyć: programy socjalne, renta wdowia, wsparcie dla przedsiębiorców, wakacje od ZUS-u. W obszarze bezpieczeństwa – program Tarcza Wschód – mówił. Polityk oznajmił, że PSL deklaruje gotowość do współpracy z nowo wybranym prezydentem.

Wotum zaufania. PSL zagłosuje "za"

Wcześniej wicemarszałek Zgorzelski napisał w środę, że wszyscy parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego podniosą rękę za wotum zaufania dla rządu. Jak dodał, "jesteśmy częścią tej koalicji. To wotum jest o tyle ważne, ponieważ nie tylko potwierdza naszą jedność, ale to także jest zjednoczenie szeregów i pójście do przodu".

Jeśli nie nastąpią żadne zmiany, głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska odbędzie się w przyszłą środę, 11 czerwca.

