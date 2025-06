Zgorzelski: Jeśli wymiana premiera, to najlepszym kandydatem jest Władysław Kosiniak-Kamysz

Zapytany o ewentualne poparcie dla propozycji zmiany premiera, Zgorzelski stwierdził, że jest to decyzja wyłącznie liderów koalicyjnych, którzy spotkają się w najbliższy czwartek, jednocześnie wskazał, że jeśli miałoby dojść do wymiany premiera, najlepszym kandydatem byłby Władysław Kosiniak-Kamysz. – Ma doświadczenie zarówno parlamentarne, jak i doświadczenie praktyki rządowej. Jest doświadczony, choć jeszcze młody i z pewnością dźwignąłby ciężar rządów – podkreślał Zgorzelski.

Zgorzelski zapewniał, że w koalicji nie ma aktualnie dyskusji na temat rekonstrukcji, zaś medialna dyskusja na temat tego, kto ewentualnie miałby zastąpić Donalda Tuska w fotelu premiera jest bezzasadna.

Kamiński i Sawicki nie chcą Tuska na czele rządu

Zupełnie odmienne zdanie w tej kwestii wyrazili inni przedstawiciele PSL, między innymi Marek Sawicki oraz Michał Kamiński, którzy nie wyobrażają sobie, aby Tusk mógł być nadal premierem, a brak zmiany na tym stanowisku nie tylko doprowadzi do przegranej KO w najbliższych wyborach parlamentarnych, ale będzie kompromitacją dla Polski na arenie międzynarodowej.

– Ani Michał Kamiński, ani Marek Sawicki wypowiadając się nie reprezentowali stanowiska partii, mają prawo do swojego zdania – zaznaczył Zgorzelski i zapewnił, że wobec polityków nie zostaną wyciągnięte klubowe konsekwencje, ponieważ PSL jest partią demokratyczną i nikomu nie zamyka ust. Zapytany o stosunek do wypowiedzi koalicjanta – Michała Kołodziejczaka, który zapewnia, że jest już przygotowany do opuszczenia Polski odparł jedynie, że "szczęśliwej drogi już czas".

PSL zagłosuje za votum zaufania

Zgorzelski stwierdził także, że w zaplanowanym na przyszły tydzień posiedzeniu Sejmu, podczas którego będzie głosowane votum zaufania dla obecnego rządu, cały PSL zagłosuje "za". Jednocześnie wyraził aprobatę dla ustalonego terminu głosowania. Podkreślił, że tych kilka dni będzie dobrym czasem na przeprowadzenie rozmów oraz ustalenie szczegółów dotyczących nowej umowy koalicyjnej oraz strategii.

