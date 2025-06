Wezwał Tuska do dymisji. "Trwanie tego rządu jest szkodliwe dla Polski"

Polityk Prawa i Sprawiedliwości w najnowszym spocie opublikowanym w mediach społecznościowych nawiązuje do wyborów prezydenckich, w których – jak stwierdził – Polacy wystawili negatywną ocenę obozowi rządzącemu.

Błaszczak wzywa Tuska do dymisji: Polacy mają dość tego rządu

– Wybory prezydenckie, w których zwyciężył Karol Nawrocki były także referendum przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wiążącym referendum. Polacy mają dość tego rządu. Polacy mają dość marazmu. Polacy chcą realizacji obietnic wyborczych – przekonuje na nagraniu Mariusz Błaszczak.

Dalej były szef MON ocenia, że mamy obecnie do czynienia z najbardziej leniwą koalicją w historii. – Jej członkowie zajmują się wyciąganiem kasy z państwowych spółek, korzystaniem z przywilejów władzy i kłótniami – dodał.

W swoim klipie polityk przypomina też powyborcze wystąpienie premiera. – Donald Tusk teraz – po 18 miesiącach – mówi, że bierze się do pracy – wskazuje i dodaje: "Przecież doskonale wiemy, że i tak nic nie zrobi".

– Czas to przerwać. Panie Tusk, do dymisji. Dalsze trwanie tego rządu nieudaczników jest po prostu szkodliwe dla Polski".

Tusk powinien odejść? "Czas najwyższy spróbować z nowym premierem"

Klęska kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich rozpoczęła dyskusję na temat zmian w rządzie. Oczy Polski zostały skierowane na jego szefa Donalda Tuska. Część komentatorów wskazywała, że na finiszu kampanii to właśnie on przyczynił się swoimi medialnymi występami do porażki Trzaskowskiego. Ponadto obciążeniem dla kandydata KO miały być działania jego rządu, który jest wyjątkowo surowo oceniany przez obywateli. Sugestie, że Tusk powinien ustąpić z funkcji premiera płynął nie tylko ze strony jego politycznych przeciwników, ale nawet koalicjantów.

– [...] pan premier Donald Tusk miał 3-minutowe orędzie i w tym orędziu dokonał samooceny, że teraz rząd weźmie się do pracy. W związku z tym sam przyznał, że do tej pory zbyt się nie przepracowywał, a więc czas najwyższy spróbować z innym premierem. I nie kwestia wotum zaufania, tylko konstruktywne wotum nieufności i o tym politycy do wtorku powinni rozmawiać w ramach koalicji 15 października – mówił w mijającym tygodniu Marek Sawicki z PSL.

