To już ostatni dzwonek! Koniec zapisu na akcje Do Rzeczy S.A.!

Przypomnijmy, że zarząd spółki podjął decyzję o wydłużeniu czasu zapisu w ofercie publicznej akcji Do Rzeczy S.A., wydawcy tygodnika „Do Rzeczy” oraz portalu dorzeczy.pl. Decyzja o wydłużeniu możliwości zapisu wynika ze wzrostu zainteresowania zapisem pod koniec emisji, który nałożył się na gorący okres finału kampanii prezydenckiej – emocjonujący naszych Czytelników. Nowy – ostateczny – termin zakończenia zapisów to 13 czerwca 2025 r. o godz. 16:00. Zapisy przyjmowane są online za pośrednictwem platformy DM INC pod adresem www.platforma.dminc.pl

– Powód wydłużenia czasu zapisu na akcje jest prozaiczny i wynika ze wzrostu zainteresowania ofertą Do Rzeczy SA, szczególnie połączoną z ofertą uzupełnioną o dostęp do bezpłatnego pakietu subskrypcji. Tym zabiegiem chcemy też pomóc Czytelnikom „Do Rzeczy”,, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z giełdą i muszą przejść niezbędne formalności związane z zapisem na akcje, na co potrzebują więcej czasu, ale jednocześnie są dla nas cennymi inwestorami ze względu na ich wiarę w projekt – komentował Grzegorz Olszewski, doradca strategiczny Do Rzeczy S.A.

Zapisy przyjmowane są online za pośrednictwem platformy DM INC pod adresem www.platforma.dminc.pl Cena emisyjna jednej akcji to 55 zł. Wszystkie informacje o spółce, czynnikach ryzyka i zasadach dystrybucji dostępne są w opublikowanym Memorandum Informacyjnym spółki.

Pakiet z subskrypcją:

Każdy inwestor, który zapisze się na akcje serii „D” Do Rzeczy S.A. do 13 czerwca 2025 r., złoży skuteczny zapis na akcje o wartości nie niższej niż 1 100 zł oraz na skutek przydziału akcji zostanie akcjonariuszem spółki, otrzyma dodatkowe świadczenie o wartości cennikowej 329,80 zł, obejmujące roczny dostęp do subskrypcji cyfrowej DO RZECZY+ wraz z towarzyszącymi materiałami dodatkowymi.

Co obejmuje pakiet korzyści?

1. Roczną prenumeratę cyfrową DO RZECZY+, w ramach której inwestorzy uzyskają:

• cyfrowe wydania tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy” (w formacie PDF, MOBI, EPUB oraz do czytania online na portalu DoRzeczy.pl),

• dodatkowe artykuły autorstwa cenionych publicystów, m.in. Pawła Lisickiego, Rafała A. Ziemkiewicza, Łukasza Warzechy, Piotra Goćka, Piotra Semki, Piotra Gabryela, Piotra Zychowicza czy Wojciecha Cejrowskiego.

• dostęp do programów wideo redakcji, takich jak „Polska Do Rzeczy” z udziałem Pawła Lisickiego i Rafała A. Ziemkiewicza oraz „Antysystem” z udziałem Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego

• dwa e-booki: „Alfabet Do Rzeczy” (autorskie zestawienie publicystów) oraz „Hity Do Rzeczy 2024” (najlepsze felietony i teksty roku).

2. Zaproszenia na wydarzenia redakcyjne organizowane przez Do Rzeczy S.A.: • konferencje oraz panele dyskusyjne z udziałem zespołu redakcyjnego i zaproszonych ekspertów, • spotkania umożliwiające networking, wymianę doświadczeń oraz bezpośrednie poznanie zespołu redakcyjnego.

3. Warunki przyznania świadczenia

• Aktywacja cyfrowej prenumeraty oraz uzyskanie dostępu do materiałów dodatkowych nastąpi po dokonaniu przydziału akcji serii „D”.

• W ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji inwestor otrzyma wiadomość zawierającą instrukcję aktywacji świadczenia.

• Świadczenie obowiązuje od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

• Dostęp do dodatkowych materiałów realizowany będzie za pośrednictwem strefy premium, dostępnej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, którzy aktywowali pakiet.

• Świadczenie udostępniane jest nieodpłatnie i ma charakter dodatkowy, informacyjno- promocyjny. Wartość cennikowa pakietu wynosi 329,80 zł brutto.

• Świadczenie nie stanowi elementu oferty publicznej w rozumieniu przepisów prawa i nie wpływa na warunki nabycia akcji.

• W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Prenumeraty PMPG Polskie Media S.A.: e-mail: [email protected], +48 508 040 882

• Informacje o komercyjnej wersji subskrypcji DO RZECZY+ dostępne pod adresem: dorzeczy.pl (zawartość świadczenia inwestorskiego może różnić się od oferty handlowej).

ZAPISZ SIĘ NA AKCJE SERII „D” DO RZECZY S.A. DO 13 CZERWCA 2025 R. i odbierz roczną prenumeratę cyfrową DO RZECZY+ oraz dodatkowe korzyści dla akcjonariuszy ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ: WWW.PLATFORMA.DMINC.PL

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Do Rzeczy S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczy.pl/gielda oraz Domu Maklerskiego INC S.A. www.platforma.dminc.pl.