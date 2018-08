Świecie: Ten sklep może być otwarty w niedziele

Taki spór dotknął jednego ze sklepów popularnej w całym kraju sieci Biedronka. Chodzi o supermarket Biedronka w Świeciu.

Zakaz handlu w niedziele dopuszcza kilka wyjątków. Sprzedaż może być prowadzona m. in. na dworcach Z tej możliwości skorzystał Jeronimo Martins Polska, czyli Biedronka. Sklepy tej marki działają we wszystkie niedziele na stacjach Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Kraków Główny, Poznań Główny i Grudziądz. Jeronimo Martins postanowiło otworzyć placówkę także m. in. na dworcu autobusowym w Świeciu.

Sprawa wzbudziła kontrowersje. W kwietniu Biedronka na dworcu PKS w Świeciu została zamknięta, ponieważ jak argumentował inspektor pracy, w budynku nie ma kas biletowych i poczekalni. Rozwiązaniem sporu zajął się sąd.

Portal nswiecie.pl cytuje komunikat przesłany przez Jeronimo Martins: "Zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, sklepy zlokalizowane na dworcach i w miejscach obsługi podróżnych mogą być otwarte również w niedziele wolne od handlu. Decyzja o ponownym otwarciu placówki w Świeciu w niedziele niehandlowe wiąże się z postanowieniem Sądu Rejonowego w Świeciu, który jednoznacznie uznał, że nasz sklep znajduje się na dworcu i w związku z tym, zgodnie z prawem, może być czynny w dni objęte ustawą o ograniczeniu handlu".

