Punkty ładowania bez zgody wspólnot? Nad tym pracuje rząd

Według przygotowywanego przez władze projektu nowelizacji ustawy o elektromobilnosci, właściciele aut elektrycznych mieszkający na wielorodzinnych osiedlach, będą mieli możliwość instalacji ładowarki do tych samochodów nawet bez formalnej zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Według projektodawców chodzi usunięcie barier administracyjnych, które obecnie utrudniają realizację inwestycji w ładowarki elektryczne w budownictwie wielorodzinnym. Zmiany ustawy w tym zakresie znalazły się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu Donalda Tuska.

Ładowarki do elektryków bez zgody wspólnoty?

W myśl przepisów chętni mieliby możliwość samodzielnego zlecenia ekspertyzy technicznej dopuszczalności instalacji ładowarki w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub zarządca budynku "nie wywiąże się z tego obowiązku w ustawowym terminie".

Jeśli zmiany przejdą proces legislacyjny, to po złożeniu wniosku o zgodę na montaż punktu ładowania, zarząd wspólnoty lub spółdzielnia będą miały 14 dni na zlecenie opracowania ekspertyzy. W trakcie kolejnych 7 dni od otrzymania ekspertyzy będą zobowiązane do przekazania jej wnioskodawcy.

Dyscyplinowanie zarządów nieruchomości

Gdy ustawowy czas minie, wnioskodawca będzie mógł zlecić ekspertyzę we własnym zakresie i przedstawić ją zarządowi. Kiedy przedłożona ekspertyza potwierdzi możliwość techniczną instalacji, a ponadto nie zaistnieją przewidziane w ustawie przesłanki do odmowy, wówczas inwestor będzie mógł przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. Co dziwne, będzie mógł to zrobić nawet bez formalnej zgody, jeśli decyzja zarządu nie zapadnie w terminie lub zostanie bezpodstawnie odrzucona.

Autorzy przygotowywanej noweli wskazują w niej na wprowadzenie mechanizmów dyscyplinujących działania zarządców nieruchomości w zakresie terminowego i merytorycznego rozpatrywania wniosków.

