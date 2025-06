Pierwsza rodzina pod medialnym ostrzałem

– Mam wspaniałą córkę, bardzo ją kocham. Jest słodka, jest mądra. Jest po prostu sobą. Taka sama była na scenie w czasie wieczoru wyborczego – powiedział prezydent elekt Karol Nawrocki w jednym z pierwszych wywiadów udzielonych po zwycięstwie nad Rafałem Trzaskowskim. Wcześniej i później przez media społecznościowe przetoczyła się burza wywołana przez nienawistne komentarze, w większości anonimowych internautów, którym nie podobało się zachowanie siedmioletniej Kasi. Cóż oburzającego zrobiła dziewczynka? Nic. Była po prostu podekscytowanym dzieckiem, kręciła się, uśmiechała do fotoreporterów i do ochroniarzy, zagadywała mamę. – Była bardzo grzeczna, wysyłała serduszka, uśmiechała się. Jestem dumny z tego, że mam taką otwartą, wspaniałą, kochaną córkę Kasię i myślę, że miłością trzeba właśnie odpowiadać na akty nienawiści w stosunku do dziecka, bo to, co działo się w Internecie… Myślę, że największym bólem tych wszystkich, którzy pozwolili sobie na tego typu komentarze, jest właśnie uśmiech mojej córki i dystans do tego wszystkiego. To jest dziecko. To się nie powinno zdarzyć, ale zło zwyciężymy dobrem. I te obrazki mojej córki są chyba najlepszą odpowiedzią – z takim słodkim serduszkiem, które pokazała – powiedział jej ojciec w Telewizji Republika.