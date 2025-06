Kto pęknie

Na niektóre listy nie reaguję od razu – czekam miesiąc, dwa i dopiero wtedy odpisuję. No np. ten, cytuję: "Nadal podnieca się Pan Trumpem? Właśnie przegrał wojnę celną z Chinami, Putin ma go głęboko w dupie, ten cały balonik z napisem »Trump«, który tak Pan pompował, zaraz pęknie".

***

Co do Putina: zgoda – wyszło na to, że ma Trumpa gdzieś. I gdy to wyszło na jaw, Trump się odwzajemnił. Żadna ze stron wojny ukraińskiej nie chce pokoju, chcą się nadal mordować. Obie grupy oligarchów (moskiewska i kijowska) chcą nadal robić kasę na wojnie. Ludzie na froncie giną, a majątki oligarchów rosną.